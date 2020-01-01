У лікарнях Волині розгортають ще пів сотні ліжок для хворих на коронавірус

Наразі на Волині є понад 950 ліжок у медичних закладах, які надають стаціонарну медичну допомогу пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19 або з підозрою на цю недугу. Найближчим часом розгорнуть ще 50 ліжок.Про це йшлося сьогодні, 25 вересня, під час брифінгу у Волинській облдержадміністрації.Заступник начальника управління охорони здоров’ярозповів, що показник завантаженості ліжок у закладах першої хвилі в області коливається в межах 47 – 51,9%.Враховуючи те, що станом на сьогодні показник завантаженості перевищує 50%, обласне управління охорони здоров’я прийняло рішення збільшити кількість ліжкомісць.Зокрема, 20 додаткових ліжок розгорнуть у лікарні Каменя-Каширського, 10 – у маневицькій лікарні, ще 10 – у ратнівській та ще 10 – у рожищенській.