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У лікарнях Волині розгортають ще пів сотні ліжок для хворих на коронавірус

У лікарнях Волині розгортають ще пів сотні ліжок для хворих на коронавірус
Наразі на Волині є понад 950 ліжок у медичних закладах, які надають стаціонарну медичну допомогу пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19 або з підозрою на цю недугу. Найближчим часом розгорнуть ще 50 ліжок.

Про це йшлося сьогодні, 25 вересня, під час брифінгу у Волинській облдержадміністрації.

Заступник начальника управління охорони здоров’я Валерій Руцький розповів, що показник завантаженості ліжок у закладах першої хвилі в області коливається в межах 47 – 51,9%.

Враховуючи те, що станом на сьогодні показник завантаженості перевищує 50%, обласне управління охорони здоров’я прийняло рішення збільшити кількість ліжкомісць.

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Зокрема, 20 додаткових ліжок розгорнуть у лікарні Каменя-Каширського, 10 – у маневицькій лікарні, ще 10 – у ратнівській та ще 10 – у рожищенській.

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Теги: коронавірус, Волинь, лікарні, ліжка
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