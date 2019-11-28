Сильні дощі, грози та град: у західних областях України очікують погіршення погоди





Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій України.



Вдень 26 вересня та протягом доби 27 вересня в Закарпатській, Львівській, Івано-Франківській, Тернопільській та Чернівецькій областях сильні дощі - ІІ рівень небезпечності, помаранчевий.



26 вересня у західній частині, 27 вересня у більшості областей країни пориви вітру 15-22 м/с, місцями грози, в окремих районах град. 27 вересня у західних, вночі і в Житомирській, Вінницькій та Одеській областях значні дощі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Рятувальники попереджають про погіршення погодних умов у західних областях України.Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій України.Вдень 26 вересня та протягом доби 27 вересня в Закарпатській, Львівській, Івано-Франківській, Тернопільській та Чернівецькій областях сильні дощі - ІІ рівень небезпечності, помаранчевий.26 вересня у західній частині, 27 вересня у більшості областей країни пориви вітру 15-22 м/с, місцями грози, в окремих районах град. 27 вересня у західних, вночі і в Житомирській, Вінницькій та Одеській областях значні дощі.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію