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Сильні дощі, грози та град: у західних областях України очікують погіршення погоди

Сильні дощі, грози та град: у західних областях України очікують погіршення погоди
Рятувальники попереджають про погіршення погодних умов у західних областях України.

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій України.

Вдень 26 вересня та протягом доби 27 вересня в Закарпатській, Львівській, Івано-Франківській, Тернопільській та Чернівецькій областях сильні дощі - ІІ рівень небезпечності, помаранчевий.

26 вересня у західній частині, 27 вересня у більшості областей країни пориви вітру 15-22 м/с, місцями грози, в окремих районах град. 27 вересня у західних, вночі і в Житомирській, Вінницькій та Одеській областях значні дощі.

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Теги: попередження, погодні умови, Західна Україна
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