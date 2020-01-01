На Волині на мотоблоці повісився 47-річний чоловік
Сьогодні, 13:05
На Волині чоловік вчинив самогубство через повішення. Трагедія трапилася у селі Заячиці Локачинського району.
Про це Інформаційному агентству Волинські Новини стало відомо з власних джерел.
Чоловіка, 1973 року народження, виявили повішеним на кермі мотоблоку за місцем проживання.
Як повідомляють джерела, померлий протягом кількох років зловживав спиртними напоями.
Інформацію підтвердили в пресслужбі ГУНП у Волинській області, зазначивши, що повідомлення у правоохоронні органи надійшло 23 вересня о 23:50.
При поверхневому огляді трупа слідів насильницької смерті не виявлено. Тіло направлено на судово-медичну експертизу.
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Про це Інформаційному агентству Волинські Новини стало відомо з власних джерел.
Чоловіка, 1973 року народження, виявили повішеним на кермі мотоблоку за місцем проживання.
Як повідомляють джерела, померлий протягом кількох років зловживав спиртними напоями.
Інформацію підтвердили в пресслужбі ГУНП у Волинській області, зазначивши, що повідомлення у правоохоронні органи надійшло 23 вересня о 23:50.
При поверхневому огляді трупа слідів насильницької смерті не виявлено. Тіло направлено на судово-медичну експертизу.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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