На Волині на мотоблоці повісився 47-річний чоловік





Про це



Чоловіка, 1973 року народження, виявили повішеним на кермі мотоблоку за місцем проживання.



Як повідомляють джерела, померлий протягом кількох років зловживав спиртними напоями.



Інформацію підтвердили в пресслужбі ГУНП у Волинській області, зазначивши, що повідомлення у правоохоронні органи надійшло 23 вересня о 23:50.



При поверхневому огляді трупа слідів насильницької смерті не виявлено. Тіло направлено на судово-медичну експертизу.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині чоловік вчинив самогубство через повішення. Трагедія трапилася у селі Заячиці Локачинського району.Про це Інформаційному агентству Волинські Новини стало відомо з власних джерел.Чоловіка, 1973 року народження, виявили повішеним на кермі мотоблоку за місцем проживання.Як повідомляють джерела, померлий протягом кількох років зловживав спиртними напоями.Інформацію підтвердили в пресслужбі ГУНП у Волинській області, зазначивши, що повідомлення у правоохоронні органи надійшло 23 вересня о 23:50.При поверхневому огляді трупа слідів насильницької смерті не виявлено. Тіло направлено на судово-медичну експертизу.

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