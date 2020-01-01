На коронавірус у Луцьку захворіли працівники будинку дитини
Сьогодні, 13:08
Коронавірусом інфікувалися двоє працівників Волинського обласного спеціалізованого будинку дитини.
Про це йшлося сьогодні, 25 вересня, під час брифінгу у Волинській облдержадміністрації.
Заступник начальника управління охорони здоров’я Волинської ОДА Валерій Руцький розповів, що, за словами директора будинку дитини, працівники не контактували з вихованцями дитбудинку, будучи хворими.
Наразі хворі на коронавірус працівники перебувають на самоізоляції. Інфікованих вірусом серед вихованців, за словами Валерія Руцького, немає.
Він зауважив, що загалом на Волині за увесь час пандемії на коронавірус захворіла 461 дитина. На щастя, серед них не було важких хворих, а також летальних випадків.
Головне фото - ілюстративне.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це йшлося сьогодні, 25 вересня, під час брифінгу у Волинській облдержадміністрації.
Заступник начальника управління охорони здоров’я Волинської ОДА Валерій Руцький розповів, що, за словами директора будинку дитини, працівники не контактували з вихованцями дитбудинку, будучи хворими.
Наразі хворі на коронавірус працівники перебувають на самоізоляції. Інфікованих вірусом серед вихованців, за словами Валерія Руцького, немає.
Він зауважив, що загалом на Волині за увесь час пандемії на коронавірус захворіла 461 дитина. На щастя, серед них не було важких хворих, а також летальних випадків.
Головне фото - ілюстративне.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
На коронавірус у Луцьку захворіли працівники будинку дитини
Сьогодні, 13:08
На Волині на мотоблоці повісився 47-річний чоловік
Сьогодні, 13:05
На ДП «Волиньвугілля» призначили нового керівника
Сьогодні, 12:26