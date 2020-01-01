На коронавірус у Луцьку захворіли працівники будинку дитини

Коронавірусом інфікувалися двоє працівників Волинського обласного спеціалізованого будинку дитини.Про це йшлося сьогодні, 25 вересня, під час брифінгу у Волинській облдержадміністрації.Заступник начальника управління охорони здоров’я Волинської ОДАрозповів, що, за словами директора будинку дитини, працівники не контактували з вихованцями дитбудинку, будучи хворими.Наразі хворі на коронавірус працівники перебувають на самоізоляції. Інфікованих вірусом серед вихованців, за словами Валерія Руцького, немає.Він зауважив, що загалом на Волині за увесь час пандемії на коронавірус захворіла 461 дитина. На щастя, серед них не було важких хворих, а також летальних випадків.