На Волині колишній поліцейський перекваліфікувався у бджоляра

Ігор Богонос став бджолярем. Свою «торгову марку» назвав «Від Михайловича з Борочича».



Про це пише



Ексначальник Горохівського РВ УМВС України у Волинській області підполковник міліції, а сьогодні - лідер районної організації пенсіонерів МВС України «Ветеран» і знаний у районі адвокат Ігор Богонос три роки тому вирішив зайнятися бджолярством.



Не жалкує, що бути пасічником учився старанно, наче школяр, бо цьогоріч відкачав неочікувано для себе зі семи вуликів більше 100 літрів меду.



Свіжоспечений пасічник каже, що захоплення настільки прийшлося до душі, що для відеречок із медом уже придумав слоган «Від Михайловича з Борочича». І навіть готовий представити свою продукцію на виставці-продажу, яка зазвичай відбувається з нагоди Дня працівників сільського господарства України.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Горохівщині колишній поліцейськийстав бджолярем. Свою «торгову марку» назвав «Від Михайловича з Борочича».Про це пише Волинь Ексначальник Горохівського РВ УМВС України у Волинській області підполковник міліції, а сьогодні - лідер районної організації пенсіонерів МВС України «Ветеран» і знаний у районі адвокат Ігор Богонос три роки тому вирішив зайнятися бджолярством.Не жалкує, що бути пасічником учився старанно, наче школяр, бо цьогоріч відкачав неочікувано для себе зі семи вуликів більше 100 літрів меду.Свіжоспечений пасічник каже, що захоплення настільки прийшлося до душі, що для відеречок із медом уже придумав слоган «Від Михайловича з Борочича». І навіть готовий представити свою продукцію на виставці-продажу, яка зазвичай відбувається з нагоди Дня працівників сільського господарства України.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію