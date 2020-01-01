На Волині колишній поліцейський перекваліфікувався у бджоляра
Сьогодні, 18:15
На Горохівщині колишній поліцейський Ігор Богонос став бджолярем. Свою «торгову марку» назвав «Від Михайловича з Борочича».
Про це пише Волинь.
Ексначальник Горохівського РВ УМВС України у Волинській області підполковник міліції, а сьогодні - лідер районної організації пенсіонерів МВС України «Ветеран» і знаний у районі адвокат Ігор Богонос три роки тому вирішив зайнятися бджолярством.
Не жалкує, що бути пасічником учився старанно, наче школяр, бо цьогоріч відкачав неочікувано для себе зі семи вуликів більше 100 літрів меду.
Свіжоспечений пасічник каже, що захоплення настільки прийшлося до душі, що для відеречок із медом уже придумав слоган «Від Михайловича з Борочича». І навіть готовий представити свою продукцію на виставці-продажу, яка зазвичай відбувається з нагоди Дня працівників сільського господарства України.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це пише Волинь.
Ексначальник Горохівського РВ УМВС України у Волинській області підполковник міліції, а сьогодні - лідер районної організації пенсіонерів МВС України «Ветеран» і знаний у районі адвокат Ігор Богонос три роки тому вирішив зайнятися бджолярством.
Не жалкує, що бути пасічником учився старанно, наче школяр, бо цьогоріч відкачав неочікувано для себе зі семи вуликів більше 100 літрів меду.
Свіжоспечений пасічник каже, що захоплення настільки прийшлося до душі, що для відеречок із медом уже придумав слоган «Від Михайловича з Борочича». І навіть готовий представити свою продукцію на виставці-продажу, яка зазвичай відбувається з нагоди Дня працівників сільського господарства України.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
На Волині колишній поліцейський перекваліфікувався у бджоляра
Сьогодні, 18:15
Як визначити, що людина залежна від синтетичних наркотиків*
Сьогодні, 17:38
Усе відбувалося, як в комп’ютерний грі, – єдиний вцілілий курсант, який був на борту Ан-26
Сьогодні, 17:16
Показали, який вигляд матиме луцький дитсадок №10
Сьогодні, 17:14
Пенсіонер з Волині не повірив шахраєві і зберіг гроші
Сьогодні, 16:40