Федецький розповів, скільки заробляють футболісти

Артем Федецький розповів про те, скільки заробляють гравці.



Про це йдеться в інтерв'ю



Зі слів Артема Федецького, ззовні картинка життя футболіста досить приваблива: зарплата від 50 тисяч, гарні машини. Але за цим важко передати всю працю.



«На кону стоїть увага батьків, тренера, жінок і тут треба щось приносити в жертву. Звісно, зарплата залежить від клубу, країни та самого гравця. Якщо взяти гравця мадридського «Реала» Мессі, то він має 100 тисяч євро за день, якщо взяти нашу країну, то тут по-іншому. Адже криза та війна на Сході також відбивається на зарплаті гравців. Деякі клуби збанкрутували, і у «Карпатах» незрозуміла ситуація відбувається», – розповів він.



Зараз, зазначив Артем Федецький, нормальним вважається контракт на 60-80 тисяч гривень за місяць. Хоч раніше в деяких командах такі цифри фігурували лише у валюті.



«Все залежить від роботодавця, від умов, від команди та від задач, які стоять перед цією командою. Вважаю, що хороший футболіст повинен отримувати хороші гроші – такі реалії», – додав він.

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