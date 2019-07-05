Федецький розповів, скільки заробляють футболісти
Сьогодні, 19:41
Відомий футболіст із Луцька, колишній захисник клубів «Дніпро», «Карпати», донецького «Шахтаря» і Національної збірної України Артем Федецький розповів про те, скільки заробляють гравці.
Про це йдеться в інтерв'ю «Таблоїда Волині», передає Конкурент.
Зі слів Артема Федецького, ззовні картинка життя футболіста досить приваблива: зарплата від 50 тисяч, гарні машини. Але за цим важко передати всю працю.
«На кону стоїть увага батьків, тренера, жінок і тут треба щось приносити в жертву. Звісно, зарплата залежить від клубу, країни та самого гравця. Якщо взяти гравця мадридського «Реала» Мессі, то він має 100 тисяч євро за день, якщо взяти нашу країну, то тут по-іншому. Адже криза та війна на Сході також відбивається на зарплаті гравців. Деякі клуби збанкрутували, і у «Карпатах» незрозуміла ситуація відбувається», – розповів він.
Зараз, зазначив Артем Федецький, нормальним вважається контракт на 60-80 тисяч гривень за місяць. Хоч раніше в деяких командах такі цифри фігурували лише у валюті.
«Все залежить від роботодавця, від умов, від команди та від задач, які стоять перед цією командою. Вважаю, що хороший футболіст повинен отримувати хороші гроші – такі реалії», – додав він.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це йдеться в інтерв'ю «Таблоїда Волині», передає Конкурент.
Зі слів Артема Федецького, ззовні картинка життя футболіста досить приваблива: зарплата від 50 тисяч, гарні машини. Але за цим важко передати всю працю.
«На кону стоїть увага батьків, тренера, жінок і тут треба щось приносити в жертву. Звісно, зарплата залежить від клубу, країни та самого гравця. Якщо взяти гравця мадридського «Реала» Мессі, то він має 100 тисяч євро за день, якщо взяти нашу країну, то тут по-іншому. Адже криза та війна на Сході також відбивається на зарплаті гравців. Деякі клуби збанкрутували, і у «Карпатах» незрозуміла ситуація відбувається», – розповів він.
Зараз, зазначив Артем Федецький, нормальним вважається контракт на 60-80 тисяч гривень за місяць. Хоч раніше в деяких командах такі цифри фігурували лише у валюті.
«Все залежить від роботодавця, від умов, від команди та від задач, які стоять перед цією командою. Вважаю, що хороший футболіст повинен отримувати хороші гроші – такі реалії», – додав він.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Федецький розповів, скільки заробляють футболісти
Сьогодні, 19:41
У «ПортCity» можна виграти «яблучні» ґаджети за покупки*
Сьогодні, 18:42
На Волині колишній поліцейський перекваліфікувався у бджоляра
Сьогодні, 18:15
Як визначити, що людина залежна від синтетичних наркотиків*
Сьогодні, 17:38