Як вберегтися від грипу: поради луцької лікарки

Сімейний лікар Ірина Андрійчишена, що працює у Луцькому центрі первинної медико-санітарної допомоги, назвала основні симптоми грипу і розповіла, як уникнути хвороби.Про це йдеться на сторінці медзакладу у фейсбуці.Лікар нагадала, що грип - вірусне захворювання. І для лікування, а тим більше профілактики, антибактеріальні препарати не застосовують.Гострий початок(за годину-дві до цього ви абсолютно добре себе почували і тут:- лихоманка 38-39 градусів за Цельсієм- ломота в тілі, біль в усіх м‘язах- сльозотеча- головний біль, відчуття тиску в очах- нежить, сухий кашельІнкубаційний період - 1-3 дні, тому швидкість розповсюдження захворювання значно вища, ніж в вірусу SarsCoV-2 (інкубаційний період - 14 днів).Людина розповсюджує вірус вже за 24 год до появи симптомів і ще 2-3 дні після нормалізації температури.Від хворої до здорової людини повітряно-крапельним шляхом.Тривало зберігається на предметах побуту,постільній білизні,в повітрі закритих приміщень.Неспецифічна:Уникайте масових скупчень людей (заздалегідь записуйтеся на прийом до лікарів, за можливості уникайте громадського транспорту, закуповуйте продукти відразу на декілька днів, займайтесь фізкультурою вдома).Використовуйте маски в закритих приміщенняхМийте руки.Зволожуйте слизову носа (в холодну пору року слизова оболонка носа схильна до пересихання, як наслідок на ній з’являються мікротріщинки, знижуються її захисні властивості). Для цього використовуйте фізіологічний сольовий розчин чи розчин морської води.Закапуйте ніс щоразу, коли ви виходите на вулицю з приміщення і навпаки (при зміні температурних режимів).Провітрюйте приміщення (так, навіть в холодну пору року).- вакцинація.