вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

В Україні запровадили нове свято – День виноградаря і винороба

В Україні запровадили нове свято – День виноградаря і винороба
Президент України Володимир Зеленський підписав указ про встановлення в Україні Дня виноградаря і винороба.

Як повідомляє Офіс президента у Facebook, під час робочої поїздки в Закарпатську область Зеленський заявив, що нове свято відзначатиметься у другу неділю листопада, - пише Обозреватель.

"Сьогодні я підписав указ, що встановлює в Україні офіційне свято – День виноградаря і винороба. Я знаю, що це важливо для людей, які працюють у цій галузі", – сказав він.

За словами президента, це символічний крок, який акцентує на повазі до цієї професії.

"Водночас я переконаний, що цього занадто мало. Уряд і відповідне міністерство мають представити комплекс заходів для розвитку українського виноградарства та виноробства", – додав він.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Дня виноградаря і винороба, свято
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Хто змагатиметься за крісло мера Луцька
Куди поблизу Луцька можна поїхати на гриби: ТОП найурожайніших локацій
Усіх загиблих на війні з Росією волинян визнали почесними громадянами області
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Рушниці, травмати та боєприпаси: на Волині поліція знищила зброю
Сьогодні, 14:46
В Україні запровадили нове свято – День виноградаря і винороба
Сьогодні, 14:25
ФК «Волинь» повертається на поле після масового спалаху коронавірусу в команді
Сьогодні, 14:18
У лікарнях Волині розгортають ще пів сотні ліжок для хворих на коронавірус
Сьогодні, 13:50
У Рівному невідомі кинули гранату у мікроавтобус. ФОТО
Сьогодні, 13:39
Схожі новини
23 вересня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день 23 вересня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день
23 вересень, 09:15
Свято квітів у «Волинській Голландії» планують продовжити Свято квітів у «Волинській Голландії» планують продовжити
21 вересень, 15:36
Волонтери закликають підримати сина померлого лікаря з Волині, який рятував життя бійців в зоні АТО Волонтери закликають підримати сина померлого лікаря з Волині, який рятував життя бійців в зоні АТО
21 вересень, 14:20
21 вересня – Різдво Пресвятої Богородиці: що не можна робити в цей день 21 вересня – Різдво Пресвятої Богородиці: що не можна робити в цей день
21 вересень, 09:14
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Рушниці, травмати та боєприпаси: на Волині поліція знищила зброю
Сьогодні, 14:46
 0
В Україні запровадили нове свято – День виноградаря і винороба
Сьогодні, 14:25
 0
ФК «Волинь» повертається на поле після масового спалаху коронавірусу в команді
Сьогодні, 14:18
 0
У лікарнях Волині розгортають ще пів сотні ліжок для хворих на коронавірус
Сьогодні, 13:50
 0
У Рівному невідомі кинули гранату у мікроавтобус. ФОТО
Сьогодні, 13:39
 0
Медіа
відео
1/8