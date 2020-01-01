В Україні запровадили нове свято – День виноградаря і винороба

Володимир Зеленський підписав указ про встановлення в Україні Дня виноградаря і винороба.



Як повідомляє Офіс президента у Facebook, під час робочої поїздки в Закарпатську область Зеленський заявив, що нове свято відзначатиметься у другу неділю листопада, - пише



"Сьогодні я підписав указ, що встановлює в Україні офіційне свято – День виноградаря і винороба. Я знаю, що це важливо для людей, які працюють у цій галузі", – сказав він.



За словами президента, це символічний крок, який акцентує на повазі до цієї професії.



"Водночас я переконаний, що цього занадто мало. Уряд і відповідне міністерство мають представити комплекс заходів для розвитку українського виноградарства та виноробства", – додав він.

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