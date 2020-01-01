Рушниці, травмати та боєприпаси: на Волині поліція знищила зброю
Сьогодні, 14:46
Небезпечні предмети переплавили на ливарному підприємстві у Горохівському районі.
Співробітники поліції знищили вилучену добровільно здану та знайдену зброю і боєприпаси, - інформує пресслужба поліції Волинської області.
На переплавку відправились, зокрема, дві гладкоствольних мисливські рушниці, одну спортивно-мисливську гвинтівку ТОЗ-8, пістолет іноземного виробництва, три пневматичні гвинтівки, дев’ять одиниць холодної зброї та понад 400 різноманітних боєприпасів.
Поліцейські нагадують волинянам, що незаконне поводження зі зброєю та боєприпасами тягне за собою кримінальну відповідальність.
Санкція частини 1 статті 263 Кримінального кодексу України передбачає, зокрема, до семи років позбавлення волі. Разом з тим, особа, котра добровільно видасть органам влади зброю та боєприпаси, звільняється від кримінальної відповідальності, передбаченої цією статтею.
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Співробітники поліції знищили вилучену добровільно здану та знайдену зброю і боєприпаси, - інформує пресслужба поліції Волинської області.
На переплавку відправились, зокрема, дві гладкоствольних мисливські рушниці, одну спортивно-мисливську гвинтівку ТОЗ-8, пістолет іноземного виробництва, три пневматичні гвинтівки, дев’ять одиниць холодної зброї та понад 400 різноманітних боєприпасів.
Поліцейські нагадують волинянам, що незаконне поводження зі зброєю та боєприпасами тягне за собою кримінальну відповідальність.
Санкція частини 1 статті 263 Кримінального кодексу України передбачає, зокрема, до семи років позбавлення волі. Разом з тим, особа, котра добровільно видасть органам влади зброю та боєприпаси, звільняється від кримінальної відповідальності, передбаченої цією статтею.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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