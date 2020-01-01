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Рушниці, травмати та боєприпаси: на Волині поліція знищила зброю

Рушниці, травмати та боєприпаси: на Волині поліція знищила зброю
Небезпечні предмети переплавили на ливарному підприємстві у Горохівському районі.

Співробітники поліції знищили вилучену добровільно здану та знайдену зброю і боєприпаси, - інформує пресслужба поліції Волинської області.

На переплавку відправились, зокрема, дві гладкоствольних мисливські рушниці, одну спортивно-мисливську гвинтівку ТОЗ-8, пістолет іноземного виробництва, три пневматичні гвинтівки, дев’ять одиниць холодної зброї та понад 400 різноманітних боєприпасів.

Поліцейські нагадують волинянам, що незаконне поводження зі зброєю та боєприпасами тягне за собою кримінальну відповідальність.

Санкція частини 1 статті 263 Кримінального кодексу України передбачає, зокрема, до семи років позбавлення волі. Разом з тим, особа, котра добровільно видасть органам влади зброю та боєприпаси, звільняється від кримінальної відповідальності, передбаченої цією статтею.

Рушниці, травмати та боєприпаси: на Волині поліція знищила зброю
Рушниці, травмати та боєприпаси: на Волині поліція знищила зброю
Рушниці, травмати та боєприпаси: на Волині поліція знищила зброю

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Теги: зброя, поліція, знищення
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