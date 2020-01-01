Рушниці, травмати та боєприпаси: на Волині поліція знищила зброю

Небезпечні предмети переплавили на ливарному підприємстві у Горохівському районі.Співробітники поліції знищили вилучену добровільно здану та знайдену зброю і боєприпаси, - інформує пресслужба поліції Волинської області.На переплавку відправились, зокрема, дві гладкоствольних мисливські рушниці, одну спортивно-мисливську гвинтівку ТОЗ-8, пістолет іноземного виробництва, три пневматичні гвинтівки, дев’ять одиниць холодної зброї та понад 400 різноманітних боєприпасів.Поліцейські нагадують волинянам, що незаконне поводження зі зброєю та боєприпасами тягне за собою кримінальну відповідальність.Санкція частини 1 статті 263 Кримінального кодексу України передбачає, зокрема, до семи років позбавлення волі. Разом з тим, особа, котра добровільно видасть органам влади зброю та боєприпаси, звільняється від кримінальної відповідальності, передбаченої цією статтею.