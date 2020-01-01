На Волині розшукують чоловіка, який втік з реабілітаційного центру. ФОТО
Сьогодні, 15:16
Іваничівський відділ поліції розшукує безвісти зниклого громадянина Остапчука Анатолія Дмитровича, 06.06.1980 року народження.
Про це повідомляє Іваничівське відділення поліції у Facebook.
24 вересня 2020 року близько 01 год. чоловік пішов із реабілітаційного центру "Ковчег", що у селі Верхнів, у напрямку міста Нововолинськ та донині не повернувся.
Прикмети: був одягнений у футболку білого кольору, сірі спортивні штани та без взуття.
При виявленні просять повідомити за номером: 0931271036, 0689088007 або 102.
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Про це повідомляє Іваничівське відділення поліції у Facebook.
24 вересня 2020 року близько 01 год. чоловік пішов із реабілітаційного центру "Ковчег", що у селі Верхнів, у напрямку міста Нововолинськ та донині не повернувся.
Прикмети: був одягнений у футболку білого кольору, сірі спортивні штани та без взуття.
При виявленні просять повідомити за номером: 0931271036, 0689088007 або 102.
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