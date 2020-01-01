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На Волині розшукують чоловіка, який втік з реабілітаційного центру. ФОТО

На Волині розшукують чоловіка, який втік з реабілітаційного центру. ФОТО
Іваничівський відділ поліції розшукує безвісти зниклого громадянина Остапчука Анатолія Дмитровича, 06.06.1980 року народження.

Про це повідомляє Іваничівське відділення поліції у Facebook.

24 вересня 2020 року близько 01 год. чоловік пішов із реабілітаційного центру "Ковчег", що у селі Верхнів, у напрямку міста Нововолинськ та донині не повернувся.

Прикмети: був одягнений у футболку білого кольору, сірі спортивні штани та без взуття.

При виявленні просять повідомити за номером: 0931271036, 0689088007 або 102.

На Волині розшукують чоловіка, який втік з реабілітаційного центру. ФОТО

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Теги: поліція, розшук, Іваничівський район
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