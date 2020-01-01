У заступника мера Ірпеня від COVID-19 після пологів померла дружина
Сьогодні, 15:24
Від ускладнень коронавірусу померла дружина першого заступника Ірпінського міського голови Олександра Маркушина – Наталя.
Жінка померла в німецькій клініці у віці 34 років, - пише Обозреватель з посиланням на сюжет в ТСН.
Відомо, що Маркушина заразилася вірусом, коли була на останньому місяці вагітності. До клініки у Києві її привезли вже в тяжкому стані. Вона народила сина Марка і стан здоров'я малюка наразі задовільний.
Однак після пологів Маркушиній погіршало та її перевели на апарат штучного дихання. Через три тижні без свідомості госпіталізували до клініки в Німеччині. Через 10 днів, у ніч на 24 вересня вона померла.
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Жінка померла в німецькій клініці у віці 34 років, - пише Обозреватель з посиланням на сюжет в ТСН.
Відомо, що Маркушина заразилася вірусом, коли була на останньому місяці вагітності. До клініки у Києві її привезли вже в тяжкому стані. Вона народила сина Марка і стан здоров'я малюка наразі задовільний.
Однак після пологів Маркушиній погіршало та її перевели на апарат штучного дихання. Через три тижні без свідомості госпіталізували до клініки в Німеччині. Через 10 днів, у ніч на 24 вересня вона померла.
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