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У заступника мера Ірпеня від COVID-19 після пологів померла дружина

У заступника мера Ірпеня від COVID-19 після пологів померла дружина
Від ускладнень коронавірусу померла дружина першого заступника Ірпінського міського голови Олександра Маркушина – Наталя.

Жінка померла в німецькій клініці у віці 34 років, - пише Обозреватель з посиланням на сюжет в ТСН.

Відомо, що Маркушина заразилася вірусом, коли була на останньому місяці вагітності. До клініки у Києві її привезли вже в тяжкому стані. Вона народила сина Марка і стан здоров'я малюка наразі задовільний.

Однак після пологів Маркушиній погіршало та її перевели на апарат штучного дихання. Через три тижні без свідомості госпіталізували до клініки в Німеччині. Через 10 днів, у ніч на 24 вересня вона померла.


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Теги: коронавірус, заступник мера, Ірпінь, COVID-19, дружина
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