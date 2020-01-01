У заступника мера Ірпеня від COVID-19 після пологів померла дружина

Олександра Маркушина – Наталя.



Жінка померла в німецькій клініці у віці 34 років, - пише



Відомо, що Маркушина заразилася вірусом, коли була на останньому місяці вагітності. До клініки у Києві її привезли вже в тяжкому стані. Вона народила сина Марка і стан здоров'я малюка наразі задовільний.



Однак після пологів Маркушиній погіршало та її перевели на апарат штучного дихання. Через три тижні без свідомості госпіталізували до клініки в Німеччині. Через 10 днів, у ніч на 24 вересня вона померла.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Від ускладнень коронавірусу померла дружина першого заступника Ірпінського міського головиЖінка померла в німецькій клініці у віці 34 років, - пише Обозреватель з посиланням на сюжет в ТСН.Відомо, що Маркушина заразилася вірусом, коли була на останньому місяці вагітності. До клініки у Києві її привезли вже в тяжкому стані. Вона народила сина Марка і стан здоров'я малюка наразі задовільний.Однак після пологів Маркушиній погіршало та її перевели на апарат штучного дихання. Через три тижні без свідомості госпіталізували до клініки в Німеччині. Через 10 днів, у ніч на 24 вересня вона померла.

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