Захопливі світлини заходу сонця на Світязі. ФОТО





Світлинами поділилася жуналістка Віта Шепеля у фейсбук,



«Цьогорічне літо залишилось у спогадах і на фото в телефоні...», – йдеться в дописі.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Останні теплі дні продовжують тішити шачан та гостей. І попри холодні ночі ще є відчайдухи, які купаються в озерах. Але в будь-яку пору року і в будь-яку погоду Шацькі озера прекрасні.Світлинами поділилася жуналісткау фейсбук, пише "Район. Шацьк".«Цьогорічне літо залишилось у спогадах і на фото в телефоні...», – йдеться в дописі.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію