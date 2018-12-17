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Захопливі світлини заходу сонця на Світязі. ФОТО

Захопливі світлини заходу сонця на Світязі. ФОТО
Останні теплі дні продовжують тішити шачан та гостей. І попри холодні ночі ще є відчайдухи, які купаються в озерах. Але в будь-яку пору року і в будь-яку погоду Шацькі озера прекрасні.

Світлинами поділилася жуналістка Віта Шепеля у фейсбук, пише "Район. Шацьк".

«Цьогорічне літо залишилось у спогадах і на фото в телефоні...», – йдеться в дописі.

Захопливі світлини заходу сонця на Світязі. ФОТО
Захопливі світлини заходу сонця на Світязі. ФОТО
Захопливі світлини заходу сонця на Світязі. ФОТО
Захопливі світлини заходу сонця на Світязі. ФОТО
Захопливі світлини заходу сонця на Світязі. ФОТО
Захопливі світлини заходу сонця на Світязі. ФОТО
Захопливі світлини заходу сонця на Світязі. ФОТО
Захопливі світлини заходу сонця на Світязі. ФОТО
Захопливі світлини заходу сонця на Світязі. ФОТО
Захопливі світлини заходу сонця на Світязі. ФОТО

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Теги: Шацьк, фото, захід сонця
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