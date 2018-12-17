Захопливі світлини заходу сонця на Світязі. ФОТО
Сьогодні, 19:01
Останні теплі дні продовжують тішити шачан та гостей. І попри холодні ночі ще є відчайдухи, які купаються в озерах. Але в будь-яку пору року і в будь-яку погоду Шацькі озера прекрасні.
Світлинами поділилася жуналістка Віта Шепеля у фейсбук, пише "Район. Шацьк".
«Цьогорічне літо залишилось у спогадах і на фото в телефоні...», – йдеться в дописі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Світлинами поділилася жуналістка Віта Шепеля у фейсбук, пише "Район. Шацьк".
«Цьогорічне літо залишилось у спогадах і на фото в телефоні...», – йдеться в дописі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Захопливі світлини заходу сонця на Світязі. ФОТО
Сьогодні, 19:01
Розшукали волинянина, який втік з реабілітаційного центру
Сьогодні, 17:48