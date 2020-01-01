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У Луцьку під час ремонту на чоловіка впала вантажівка

У Луцьку під час ремонту на чоловіка впала вантажівка
У Луцьку під час ремонту на чоловіка впав автомобіль, його з численними травмами госпіталізували.

Про це Інформаційному агентству Волинські Новини стало відомо з власних джерел.

Подія трапилася вчора, 24 вересня, у Луцьку на вулиці Зв’язківців.

На чоловіка, 1963 року народження, місцевого житель Луцька, під час ремонту автомобіля DAF трапилось падіння його із домкрата. Чоловік знаходився під кузовом машини.

Внаслідок цього чоловік отримав закриту черепно-мозкову травму, закритий перелом ребер з обох сторін та закритий пневмоторакс.

Постраждалого госпіталізували в Луцьку міську клінічну лікарню. Наразі він знаходиться в реанімації.

Головне фото - ілюстративне.

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Теги: Луцьк, автомобіль, лікарня
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