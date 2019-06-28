«Ваш син потрапив в ДТП»: у Луцьку пенсіонерка віддала шахраям гроші
Сьогодні, 16:07
У Луцьку поліцейські спіймали телефонного шахрая.
Про це інформує сектор комунікації поліції Волинської області.
«Доброї ночі, ваш син потрапив у ДТП, терміново потрібні гроші», - з такими словами о 2 годині ночі до пенсіонерки зателефонував невідомий.
Розгубившись, 82-річна жінка погодилася на всі умови шахрая, наготувала кошти і вже через деякий час передала йому 8 тисяч гривень. Опісля, зателефонувавши до сина, лучанка зрозуміла, що зіткнулася з шахраями, тому негайно повідомила до поліції.
Поліцейські згодом вийшли на слід шахрая та спіймали його.
Зловмисником виявився 29-річний уродженець Луганської області. За фактом шахрайства слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Правопорушнику повідомили про підозру у вчиненні злочину.
До слова, санкція статті передбачає, зокрема, до трьох років обмеження волі.
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Про це інформує сектор комунікації поліції Волинської області.
«Доброї ночі, ваш син потрапив у ДТП, терміново потрібні гроші», - з такими словами о 2 годині ночі до пенсіонерки зателефонував невідомий.
Розгубившись, 82-річна жінка погодилася на всі умови шахрая, наготувала кошти і вже через деякий час передала йому 8 тисяч гривень. Опісля, зателефонувавши до сина, лучанка зрозуміла, що зіткнулася з шахраями, тому негайно повідомила до поліції.
Поліцейські згодом вийшли на слід шахрая та спіймали його.
Зловмисником виявився 29-річний уродженець Луганської області. За фактом шахрайства слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Правопорушнику повідомили про підозру у вчиненні злочину.
До слова, санкція статті передбачає, зокрема, до трьох років обмеження волі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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