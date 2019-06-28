«Ваш син потрапив в ДТП»: у Луцьку пенсіонерка віддала шахраям гроші

У Луцьку поліцейські спіймали телефонного шахрая.Про це інформує сектор комунікації поліції Волинської області.«Доброї ночі, ваш син потрапив у ДТП, терміново потрібні гроші», - з такими словами о 2 годині ночі до пенсіонерки зателефонував невідомий.Розгубившись, 82-річна жінка погодилася на всі умови шахрая, наготувала кошти і вже через деякий час передала йому 8 тисяч гривень. Опісля, зателефонувавши до сина, лучанка зрозуміла, що зіткнулася з шахраями, тому негайно повідомила до поліції.Поліцейські згодом вийшли на слід шахрая та спіймали його.Зловмисником виявився 29-річний уродженець Луганської області. За фактом шахрайства слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Правопорушнику повідомили про підозру у вчиненні злочину.До слова, санкція статті передбачає, зокрема, до трьох років обмеження волі.