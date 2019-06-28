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«Ваш син потрапив в ДТП»: у Луцьку пенсіонерка віддала шахраям гроші

«Ваш син потрапив в ДТП»: у Луцьку пенсіонерка віддала шахраям гроші
У Луцьку поліцейські спіймали телефонного шахрая.

Про це інформує сектор комунікації поліції Волинської області.

«Доброї ночі, ваш син потрапив у ДТП, терміново потрібні гроші», - з такими словами о 2 годині ночі до пенсіонерки зателефонував невідомий.

Розгубившись, 82-річна жінка погодилася на всі умови шахрая, наготувала кошти і вже через деякий час передала йому 8 тисяч гривень. Опісля, зателефонувавши до сина, лучанка зрозуміла, що зіткнулася з шахраями, тому негайно повідомила до поліції.

Поліцейські згодом вийшли на слід шахрая та спіймали його.

Зловмисником виявився 29-річний уродженець Луганської області. За фактом шахрайства слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Правопорушнику повідомили про підозру у вчиненні злочину.

До слова, санкція статті передбачає, зокрема, до трьох років обмеження волі.


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Теги: шахрай, гроші
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