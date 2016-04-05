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У районі на Волині стартував ремонт дороги: рух транспорту – частково обмежений

У районі на Волині стартував ремонт дороги: рух транспорту – частково обмежений
Ще на одній територіальній автомобільній дорозі в межах Камінь-Каширського району розпочались ремонтні роботи. Приступили до відновлення автошляху Т-03-08 Любомль – Дубечне – Здомишель – Ратне – Камінь-Каширський – Любешів – /Р-14/ на ділянці від районного центру до села Видерта.

Про це повідомляє Служба автомобільних доріг у Волинській області.

Ремонтні роботи передбачають влаштування нового асфальтобетонного дорожнього покриття на проїзній частині та з’їздах з дороги, облаштування заїзних кишень і посадкових майданчиків, заміну та встановлення дорожніх знаків та нанесення дорожньої розмітки.

Роботи виконує ПрАТ «Ковельське шляхово-будівельне управління № 63».

Дорожня техніка працює також на 8-кілометровому відрізку Камінь-Каширський – Нуйно автошляху Т-03-11. На цих ділянках проведення ремонтних робіт рух транспорту частково обмежується і здійснюється в реверсному режимі.

Перепрошують за тимчасові незручності та закликають всіх учасників дорожнього руху бути максимально уважними, обережними та відповідальними на автошляхах.

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Теги: ремонт дороги, Камінь-Каширський район, рух транспорту
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