У районі на Волині стартував ремонт дороги: рух транспорту – частково обмежений
Сьогодні, 17:22
Ще на одній територіальній автомобільній дорозі в межах Камінь-Каширського району розпочались ремонтні роботи. Приступили до відновлення автошляху Т-03-08 Любомль – Дубечне – Здомишель – Ратне – Камінь-Каширський – Любешів – /Р-14/ на ділянці від районного центру до села Видерта.
Про це повідомляє Служба автомобільних доріг у Волинській області.
Ремонтні роботи передбачають влаштування нового асфальтобетонного дорожнього покриття на проїзній частині та з’їздах з дороги, облаштування заїзних кишень і посадкових майданчиків, заміну та встановлення дорожніх знаків та нанесення дорожньої розмітки.
Роботи виконує ПрАТ «Ковельське шляхово-будівельне управління № 63».
Дорожня техніка працює також на 8-кілометровому відрізку Камінь-Каширський – Нуйно автошляху Т-03-11. На цих ділянках проведення ремонтних робіт рух транспорту частково обмежується і здійснюється в реверсному режимі.
Перепрошують за тимчасові незручності та закликають всіх учасників дорожнього руху бути максимально уважними, обережними та відповідальними на автошляхах.
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Про це повідомляє Служба автомобільних доріг у Волинській області.
Ремонтні роботи передбачають влаштування нового асфальтобетонного дорожнього покриття на проїзній частині та з’їздах з дороги, облаштування заїзних кишень і посадкових майданчиків, заміну та встановлення дорожніх знаків та нанесення дорожньої розмітки.
Роботи виконує ПрАТ «Ковельське шляхово-будівельне управління № 63».
Дорожня техніка працює також на 8-кілометровому відрізку Камінь-Каширський – Нуйно автошляху Т-03-11. На цих ділянках проведення ремонтних робіт рух транспорту частково обмежується і здійснюється в реверсному режимі.
Перепрошують за тимчасові незручності та закликають всіх учасників дорожнього руху бути максимально уважними, обережними та відповідальними на автошляхах.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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