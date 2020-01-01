Якою буде погода в Луцьку та Волинській області на вихідні, 26 і 27 вересня





У суботу в регіоні – майже без опадів. У Володимир-Волинському, Світязі можливий дрібний дощ. У неділю в Луцьку, Маневичах, Ковелі, Любешеві буде дощова погода за даними Sinoptik.ua.



Температура повітря вночі від +10 до +17 градусів, удень до +16…+26. Вітер східний, південно-східний і південний, 1-8 м/с. На початку наступного тижня очікується хмарна погода з проясненнями, місцями – дощ.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Вихідні у Волинській області пройдуть хмарно.У суботу в регіоні – майже без опадів. У Володимир-Волинському, Світязі можливий дрібний дощ. У неділю в Луцьку, Маневичах, Ковелі, Любешеві буде дощова погода за даними Sinoptik.ua.Температура повітря вночі від +10 до +17 градусів, удень до +16…+26. Вітер східний, південно-східний і південний, 1-8 м/с. На початку наступного тижня очікується хмарна погода з проясненнями, місцями – дощ.

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