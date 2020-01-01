вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Якою буде погода в Луцьку та Волинській області на вихідні, 26 і 27 вересня

Якою буде погода в Луцьку та Волинській області на вихідні, 26 і 27 вересня
Вихідні у Волинській області пройдуть хмарно.

У суботу в регіоні – майже без опадів. У Володимир-Волинському, Світязі можливий дрібний дощ. У неділю в Луцьку, Маневичах, Ковелі, Любешеві буде дощова погода за даними Sinoptik.ua.

Температура повітря вночі від +10 до +17 градусів, удень до +16…+26. Вітер східний, південно-східний і південний, 1-8 м/с. На початку наступного тижня очікується хмарна погода з проясненнями, місцями – дощ.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: прогноз, погода, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Хто змагатиметься за крісло мера Луцька
Куди поблизу Луцька можна поїхати на гриби: ТОП найурожайніших локацій
Усіх загиблих на війні з Росією волинян визнали почесними громадянами області
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Яскраві вогні і завод, що «не спить»: показали, який вигляд з висоти вночі має місто на Волині. ФОТО
Сьогодні, 20:24
Якою буде погода в Луцьку та Волинській області на вихідні, 26 і 27 вересня
Сьогодні, 20:00
В Україні користувачів мережі «Вконтакте» ставитимуть на облік, – секретар РНБО
Сьогодні, 19:36
Лучани просять облаштувати двір і дитячий майданчик на вулиці Хурсенка
Сьогодні, 19:16
Захопливі світлини заходу сонця на Світязі. ФОТО
Сьогодні, 19:01
Схожі новини
Якою буде погода в Луцьку та Волинській області 11 вересня Якою буде погода в Луцьку та Волинській області 11 вересня
10 вересень, 20:00
Погода в Луцьку та Волинській області на вихідні, 5 і 6 вересня Погода в Луцьку та Волинській області на вихідні, 5 і 6 вересня
04 вересень, 20:00
Погода в Луцьку та Волинській області на вівторок, 18 серпня Погода в Луцьку та Волинській області на вівторок, 18 серпня
17 серпень, 20:00
Якою буде погода на Волині у понеділок, 17 серпня Якою буде погода на Волині у понеділок, 17 серпня
16 серпень, 19:14
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Яскраві вогні і завод, що «не спить»: показали, який вигляд з висоти вночі має місто на Волині. ФОТО
Сьогодні, 20:24
 0
Якою буде погода в Луцьку та Волинській області на вихідні, 26 і 27 вересня
Сьогодні, 20:00
 0
В Україні користувачів мережі «Вконтакте» ставитимуть на облік, – секретар РНБО
Сьогодні, 19:36
 0
Лучани просять облаштувати двір і дитячий майданчик на вулиці Хурсенка
Сьогодні, 19:16
 0
Захопливі світлини заходу сонця на Світязі. ФОТО
Сьогодні, 19:01
 0
Медіа
відео
1/8