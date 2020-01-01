Розшукали волинянина, який втік з реабілітаційного центру
Сьогодні, 17:48
Поліцейські встановили місцезнаходження безвісти зниклого 40-річного Анатолія Дмитровича Остапчука.
Про це повідомляє Іваничівське відділення поліції у Facebook.
Правоохоронці інформують, що жодних протиправних дій щодо нього не скоєно. Загрози його життю та здоров’ю не має.
Також поліція Іваничівщини дякує всім, хто долучився до пошуків зниклого чоловіка.
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Про це повідомляє Іваничівське відділення поліції у Facebook.
Правоохоронці інформують, що жодних протиправних дій щодо нього не скоєно. Загрози його життю та здоров’ю не має.
Також поліція Іваничівщини дякує всім, хто долучився до пошуків зниклого чоловіка.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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