Розшукали волинянина, який втік з реабілітаційного центру

Анатолія Дмитровича Остапчука.



Про це повідомляє Іваничівське відділення поліції у Facebook.



Правоохоронці інформують, що жодних протиправних дій щодо нього не скоєно. Загрози його життю та здоров’ю не має.



Також поліція Іваничівщини дякує всім, хто долучився до пошуків зниклого чоловіка.



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