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Розшукали волинянина, який втік з реабілітаційного центру

Розшукали волинянина, який втік з реабілітаційного центру
Поліцейські встановили місцезнаходження безвісти зниклого 40-річного Анатолія Дмитровича Остапчука.

Про це повідомляє Іваничівське відділення поліції у Facebook.

Правоохоронці інформують, що жодних протиправних дій щодо нього не скоєно. Загрози його життю та здоров’ю не має.

Також поліція Іваничівщини дякує всім, хто долучився до пошуків зниклого чоловіка.
Розшукали волинянина, який втік з реабілітаційного центру

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Теги: розшук, Волинь, чоловік, Іваничівський район
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