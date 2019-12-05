Лучани просять облаштувати двір і дитячий майданчик на вулиці Хурсенка
Сьогодні, 19:16
У Луцьку просять облаштувати двір і дитячий майданчик на вулиці В'ячеслава Хурсенка, 50в (прилеглі 50, 50а,в).
Петицію опублікував на сайті Єдина система петицій 24 вересня Гірчук Юрій Володимирович.
Автор петиції стверджує, що діти вимушені гратися в інших дворах будинку, що створює незручності і для батьків, і для інших.
"У дворі є місце під облаштування майданчику – територія загороджена сіткою. Раніше це було футбольне поле, але зараз там вигулюють собак, а для дітей місця не має, бо все позаймали машини", - , - йдеться у тексті.
Тож лучанин просить створити належні умови для розвитку, гри і спілкування дітей на вищезгаданій території.
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Петицію опублікував на сайті Єдина система петицій 24 вересня Гірчук Юрій Володимирович.
Автор петиції стверджує, що діти вимушені гратися в інших дворах будинку, що створює незручності і для батьків, і для інших.
"У дворі є місце під облаштування майданчику – територія загороджена сіткою. Раніше це було футбольне поле, але зараз там вигулюють собак, а для дітей місця не має, бо все позаймали машини", - , - йдеться у тексті.
Тож лучанин просить створити належні умови для розвитку, гри і спілкування дітей на вищезгаданій території.
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