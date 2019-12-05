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Лучани просять облаштувати двір і дитячий майданчик на вулиці Хурсенка

Лучани просять облаштувати двір і дитячий майданчик на вулиці Хурсенка
У Луцьку просять облаштувати двір і дитячий майданчик на вулиці В'ячеслава Хурсенка, 50в (прилеглі 50, 50а,в).

Петицію опублікував на сайті Єдина система петицій 24 вересня Гірчук Юрій Володимирович.

Автор петиції стверджує, що діти вимушені гратися в інших дворах будинку, що створює незручності і для батьків, і для інших.

"У дворі є місце під облаштування майданчику – територія загороджена сіткою. Раніше це було футбольне поле, але зараз там вигулюють собак, а для дітей місця не має, бо все позаймали машини", - , - йдеться у тексті.

Тож лучанин просить створити належні умови для розвитку, гри і спілкування дітей на вищезгаданій території.


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Теги: вулиця Хурсенка, дитячий майданчик
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