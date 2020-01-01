За пів року волинські рятувальники продезінфікували понад 4 тисячі об`єктів





Про це йдеться на сайті управління ДСНС у Волинській області.



За добу ДСНСники провели дезінфекцію 31 об’єкту обасті.



Загалом, в період з 17 березня по 24 вересня рятувальники провели дезінфекцію 4116 об’єктів.



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