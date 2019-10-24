Ще на 4 станціях відновили продаж квитків на волинські потяги
25 вересень, 22:59
З 28 вересня 2020 року Укрзалізниця відновлює продаж квитків на два волинські потяги з чотирьох станцій.
Крім цього, у компанії скасували посадку на потяги з Тернополя. Усе через те, що місто знову буде в червоній зоні. Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці.
Рішенням Державної комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій відкривається продаж квитків на потяги до, а також зі станцій Славута-1, Чоп, Волочиськ і Ларга.
Купити квитки можна на поїзди, що прямуватимуть з 00:01 28 вересня 2020:
№ 43/44 Київ – Івано-Франківськ;
№ 46/45 Ужгород – Лисичанськ;
№ 81/82 Київ – Ужгород;
№ 88/87 Ковель – Новоолексіївка;
№ 98/97 Ковель – Київ;
№ 108/107 Одеса – Ужгород;
№ 117/118 Київ – Чернівці
№ 122/121 Миколаїв – Рівне;
№ 136/135 Чернівці – Одеса,
№ 601/602 Львів – Тячів.
Тимчасово скасовується посадка в Тернополі, а дозволена тільки висадка пасажирів.
До Тернополя будуть продаватися квитки на наступні поїзди:
№ 12/11 Київ – Львів;
№ 21/22 Харків – Трускавець;
№ 41/42 Дніпро – Трускавець;
№ 49/50 Київ – Трускавець;
№ 81/82 Київ – Ужгород;
№ 86/85 Львів – Новоолексіївка;
№ 108/107 Одеса – Ужгород;
№ 110/109 Львів – Херсон;
№ 136/135 Снятин – Одеса – Чернівці;
№ 715/716 Київ – Львів.
Укрзалізниця нагадала, що при відмові від поїздки до відправлення поїзда і не пізніше однієї години після його відправлення зі станції в проїзному документі, повернення коштів проводиться у повному обсязі.
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Крім цього, у компанії скасували посадку на потяги з Тернополя. Усе через те, що місто знову буде в червоній зоні. Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці.
Рішенням Державної комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій відкривається продаж квитків на потяги до, а також зі станцій Славута-1, Чоп, Волочиськ і Ларга.
Купити квитки можна на поїзди, що прямуватимуть з 00:01 28 вересня 2020:
№ 43/44 Київ – Івано-Франківськ;
№ 46/45 Ужгород – Лисичанськ;
№ 81/82 Київ – Ужгород;
№ 88/87 Ковель – Новоолексіївка;
№ 98/97 Ковель – Київ;
№ 108/107 Одеса – Ужгород;
№ 117/118 Київ – Чернівці
№ 122/121 Миколаїв – Рівне;
№ 136/135 Чернівці – Одеса,
№ 601/602 Львів – Тячів.
Тимчасово скасовується посадка в Тернополі, а дозволена тільки висадка пасажирів.
До Тернополя будуть продаватися квитки на наступні поїзди:
№ 12/11 Київ – Львів;
№ 21/22 Харків – Трускавець;
№ 41/42 Дніпро – Трускавець;
№ 49/50 Київ – Трускавець;
№ 81/82 Київ – Ужгород;
№ 86/85 Львів – Новоолексіївка;
№ 108/107 Одеса – Ужгород;
№ 110/109 Львів – Херсон;
№ 136/135 Снятин – Одеса – Чернівці;
№ 715/716 Київ – Львів.
Укрзалізниця нагадала, що при відмові від поїздки до відправлення поїзда і не пізніше однієї години після його відправлення зі станції в проїзному документі, повернення коштів проводиться у повному обсязі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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