Ще на 4 станціях відновили продаж квитків на волинські потяги

З 28 вересня 2020 року Укрзалізниця відновлює продаж квитків на два волинські потяги з чотирьох станцій.Крім цього, у компанії скасували посадку на потяги з Тернополя. Усе через те, що місто знову буде в червоній зоні. Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці.Рішенням Державної комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій відкривається продаж квитків на потяги до, а також зі станцій Славута-1, Чоп, Волочиськ і Ларга.Купити квитки можна на поїзди, що прямуватимуть з 00:01 28 вересня 2020:№ 43/44 Київ – Івано-Франківськ;№ 46/45 Ужгород – Лисичанськ;№ 81/82 Київ – Ужгород;№ 108/107 Одеса – Ужгород;№ 117/118 Київ – Чернівці№ 122/121 Миколаїв – Рівне;№ 136/135 Чернівці – Одеса,№ 601/602 Львів – Тячів.Тимчасово скасовується посадка в Тернополі, а дозволена тільки висадка пасажирів.До Тернополя будуть продаватися квитки на наступні поїзди:№ 12/11 Київ – Львів;№ 21/22 Харків – Трускавець;№ 41/42 Дніпро – Трускавець;№ 49/50 Київ – Трускавець;№ 81/82 Київ – Ужгород;№ 86/85 Львів – Новоолексіївка;№ 108/107 Одеса – Ужгород;№ 110/109 Львів – Херсон;№ 136/135 Снятин – Одеса – Чернівці;№ 715/716 Київ – Львів.Укрзалізниця нагадала, що при відмові від поїздки до відправлення поїзда і не пізніше однієї години після його відправлення зі станції в проїзному документі, повернення коштів проводиться у повному обсязі.