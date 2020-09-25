Під Харковом розбився літак з курсантами, є загиблі та травмовані





Про це повідомляє



З кадрів на відео видно, що літак продовжує горіти.







За даними джерел Depo.Харків впав військовий літак АН-26.



"Він далеко від аеродрому, поблизу траси (Ростовська траса – ред.)", - сказав співрозмовник.



За словами джерела, на літаку курсанти Харківського університету Повітряних Сил здійснювали навчальний політ.



У пресслужбі командування ВПС України повідомили: “Сьогодні увечері на Харківщині сталась авіаційна катастрофа літака Ан-26 (б/н 76) Повітряних Сил ЗС України. Літак розбився при заході на посадку. Окрім екіпажу, на борту літака перебували курсанти Харківського університету Повітряних Сил ЗС України. Є загиблі та травмовані".

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У ЗМІ повідомляють про падіння літака ввечері 25 вересня поблизу Чугуєва Харківської областіПро це повідомляє Еспресо.TV. з посиланням на місцеві ЗМІ.З кадрів на відео видно, що літак продовжує горіти.За даними джерел Depo.Харків впав військовий літак АН-26."Він далеко від аеродрому, поблизу траси (Ростовська траса – ред.)", - сказав співрозмовник.За словами джерела, на літаку курсанти Харківського університету Повітряних Сил здійснювали навчальний політ.У пресслужбі командування ВПС України повідомили: “Сьогодні увечері на Харківщині сталась авіаційна катастрофа літака Ан-26 (б/н 76) Повітряних Сил ЗС України. Літак розбився при заході на посадку. Окрім екіпажу, на борту літака перебували курсанти Харківського університету Повітряних Сил ЗС України. Є загиблі та травмовані".

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