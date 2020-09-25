вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Під Харковом розбився літак з курсантами, є загиблі та травмовані

Під Харковом розбився літак з курсантами, є загиблі та травмовані
У ЗМІ повідомляють про падіння літака ввечері 25 вересня поблизу Чугуєва Харківської області

Про це повідомляє Еспресо.TV. з посиланням на місцеві ЗМІ.

З кадрів на відео видно, що літак продовжує горіти.



За даними джерел Depo.Харків впав військовий літак АН-26.

"Він далеко від аеродрому, поблизу траси (Ростовська траса – ред.)", - сказав співрозмовник.

За словами джерела, на літаку курсанти Харківського університету Повітряних Сил здійснювали навчальний політ.

У пресслужбі командування ВПС України повідомили: “Сьогодні увечері на Харківщині сталась авіаційна катастрофа літака Ан-26 (б/н 76) Повітряних Сил ЗС України. Літак розбився при заході на посадку. Окрім екіпажу, на борту літака перебували курсанти Харківського університету Повітряних Сил ЗС України. Є загиблі та травмовані".

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: катастрофа, Харківщина
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Хто змагатиметься за крісло мера Луцька
Куди поблизу Луцька можна поїхати на гриби: ТОП найурожайніших локацій
Усіх загиблих на війні з Росією волинян визнали почесними громадянами області
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На місці авіатрощі на Харківщині знайшли тіла 20 загиблих, - МВС
Сьогодні, 22:17
Під Харковом розбився літак з курсантами, є загиблі та травмовані
Сьогодні, 21:44
У луцькому пологовому будинку з`явився сучасний апарат УЗД. ФОТО
Сьогодні, 21:17
Яскраві вогні і завод, що «не спить»: показали, який вигляд з висоти вночі має місто на Волині. ФОТО
Сьогодні, 20:24
Якою буде погода в Луцьку та Волинській області на вихідні, 26 і 27 вересня
Сьогодні, 20:00
Схожі новини
На місці авіатрощі на Харківщині знайшли тіла 20 загиблих, - МВС На місці авіатрощі на Харківщині знайшли тіла 20 загиблих, - МВС
Сьогодні, 22:17
На Харківщині лісова пожежа повністю знищила село. ВІДЕО На Харківщині лісова пожежа повністю знищила село. ВІДЕО
02 вересень, 23:34
На Харківщині – масштабна лісова пожежа: евакуюють місцеве населення На Харківщині – масштабна лісова пожежа: евакуюють місцеве населення
02 вересень, 17:54
Показали відео обстрілу та нападу на автобус під Харковом Показали відео обстрілу та нападу на автобус під Харковом
28 серпень, 00:15
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На місці авіатрощі на Харківщині знайшли тіла 20 загиблих, - МВС
Сьогодні, 22:17
 0
Під Харковом розбився літак з курсантами, є загиблі та травмовані
Сьогодні, 21:44
 0
У луцькому пологовому будинку з`явився сучасний апарат УЗД. ФОТО
Сьогодні, 21:17
 0
Яскраві вогні і завод, що «не спить»: показали, який вигляд з висоти вночі має місто на Волині. ФОТО
Сьогодні, 20:24
 0
Якою буде погода в Луцьку та Волинській області на вихідні, 26 і 27 вересня
Сьогодні, 20:00
 0
Медіа
відео
1/8