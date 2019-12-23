Цьогоріч головна ялинка країни буде штучною





Про цеІгор Добруцький.



“Цього року буде штучна ялинка. Плануємо штучну використовувати і надалі. Якщо все буде добре, то сама ялинка буде інтерактивна, в неї можна зайти і вийти. Якщо буде карантин, то можна буде тільки підійти і сфотографуватися. Ми розраховуємо, що можна буде скористатися інтерактивом”, — сказав Добруцький.



Нагадаємо, минулорічна головна ялинка країни сягала 20 метрів і була прикрашена 800 іграшками. Тематика свята була казка про Лускунчика.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Цьогорічна головна ялинка країни на Софійській площі у столиці буде штучною, її ж планують використовувати і в наступні роки.Про це УНН розповів засновник проекту Folk Ukraine, організатор новорічно-різдвяних святкувань на Софійській та Контрактовій площах“Цього року буде штучна ялинка. Плануємо штучну використовувати і надалі. Якщо все буде добре, то сама ялинка буде інтерактивна, в неї можна зайти і вийти. Якщо буде карантин, то можна буде тільки підійти і сфотографуватися. Ми розраховуємо, що можна буде скористатися інтерактивом”, — сказав Добруцький.Нагадаємо, минулорічна головна ялинка країни сягала 20 метрів і була прикрашена 800 іграшками. Тематика свята була казка про Лускунчика.

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