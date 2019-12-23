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Цьогоріч головна ялинка країни буде штучною

Цьогоріч головна ялинка країни буде штучною
Цьогорічна головна ялинка країни на Софійській площі у столиці буде штучною, її ж планують використовувати і в наступні роки.

Про це УНН розповів засновник проекту Folk Ukraine, організатор новорічно-різдвяних святкувань на Софійській та Контрактовій площах Ігор Добруцький.

“Цього року буде штучна ялинка. Плануємо штучну використовувати і надалі. Якщо все буде добре, то сама ялинка буде інтерактивна, в неї можна зайти і вийти. Якщо буде карантин, то можна буде тільки підійти і сфотографуватися. Ми розраховуємо, що можна буде скористатися інтерактивом”, — сказав Добруцький.

Нагадаємо, минулорічна головна ялинка країни сягала 20 метрів і була прикрашена 800 іграшками. Тематика свята була казка про Лускунчика.

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Теги: 2021, новий рік, Київ
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