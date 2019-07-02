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На місці авіатрощі на Харківщині знайшли тіла 20 загиблих, - МВС

На місці авіатрощі на Харківщині знайшли тіла 20 загиблих, - МВС
​​На Харківщині, на місці де впав військовий літак працюють рятувальники та поліцейські. Наразі знайшли тіла 20 загиблих.

Про це повідомляють у МВС.

Сьогодні о 20:50 годині поблизу м. Чугуїв, на відстані близько 2 км до військового аеропорту, сталося падіння літака АН-26 ЗС України військової частини А 4104, з подальшим загоранням.

Підрозділи МВС разом із військовими виконують свою роботу: на місці працюють рятувальники ДСНС. Район катастрофи очепили поліцейські.
У літаку перебували військові льотчики та курсанти Університету повітряних сил імені І. Кожедуба.

На борту літака перебувало 24 особи (5 членів екіпажу та 18 курсантів). За даними ДСНС України, станом на 21:45 годину, двадцять загиблих і двоє тяжко поранених.

О 21:55 пожежу ліквідували. За інформацією диспетчера аеродрому, на борту перебувало 24 особи. На місці аварії знайшли тіла 20 загиблих, 2 особи постраждали, пошуки двох осіб тривають.

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Теги: трагедія, Харківщина
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