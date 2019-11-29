Лучанин В'ячеслав Шевчук отримав «елітну» тренерську ліцензію
Сьогодні, 08:36
Відомий у минулому футболіст, гравець збірної України та донецького "Шахтаря" В'ячеслав Шевчук отримав тренерський диплом категорії PRO.
Про це уродженець Луцька написав на своїй сторінці у інстаграмі.
"Два роки навчальної роботи позаду - сьогодні отримав тренерський диплом УЄФА категорії PRO. Тренер завжди повинен вчитися, кожен день черпати нові знання і удосконалюватися. Футбол не стоїть на місці, а разом із ним рухатися вперед повинні і ми", - написав Шевчук.
Як відомо, одногрупниками лучанина були відразу кілька відомих українських екс-футболістів: Сергій Назаренко, Остап Маркевич, Руслан Костишин .
Ліцензія UEFA Pro необхідна для тренування команд на рівні елітних дивізіонів Європи, а також єврокубків.
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Про це уродженець Луцька написав на своїй сторінці у інстаграмі.
"Два роки навчальної роботи позаду - сьогодні отримав тренерський диплом УЄФА категорії PRO. Тренер завжди повинен вчитися, кожен день черпати нові знання і удосконалюватися. Футбол не стоїть на місці, а разом із ним рухатися вперед повинні і ми", - написав Шевчук.
Як відомо, одногрупниками лучанина були відразу кілька відомих українських екс-футболістів: Сергій Назаренко, Остап Маркевич, Руслан Костишин .
Ліцензія UEFA Pro необхідна для тренування команд на рівні елітних дивізіонів Європи, а також єврокубків.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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