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Лучанин В'ячеслав Шевчук отримав «елітну» тренерську ліцензію

Лучанин В'ячеслав Шевчук отримав «елітну» тренерську ліцензію
Відомий у минулому футболіст, гравець збірної України та донецького "Шахтаря" В'ячеслав Шевчук отримав тренерський диплом категорії PRO.

Про це уродженець Луцька написав на своїй сторінці у інстаграмі.

"Два роки навчальної роботи позаду - сьогодні отримав тренерський диплом УЄФА категорії PRO. Тренер завжди повинен вчитися, кожен день черпати нові знання і удосконалюватися. Футбол не стоїть на місці, а разом із ним рухатися вперед повинні і ми", - написав Шевчук.

Як відомо, одногрупниками лучанина були відразу кілька відомих українських екс-футболістів: Сергій Назаренко, Остап Маркевич, Руслан Костишин .

Ліцензія UEFA Pro необхідна для тренування команд на рівні елітних дивізіонів Європи, а також єврокубків.

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Теги: футбол, Шевчук
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