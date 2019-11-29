Лучанин В'ячеслав Шевчук отримав «елітну» тренерську ліцензію

Відомий у минулому футболіст, гравець збірної України та донецького "Шахтаря" В'ячеслав Шевчук отримав тренерський диплом категорії PRO.Про це уродженець Луцька написав на своїй сторінці у інстаграмі."Два роки навчальної роботи позаду - сьогодні отримав тренерський диплом УЄФА категорії PRO. Тренер завжди повинен вчитися, кожен день черпати нові знання і удосконалюватися. Футбол не стоїть на місці, а разом із ним рухатися вперед повинні і ми", - написав Шевчук.Як відомо, одногрупниками лучанина були відразу кілька відомих українських екс-футболістів:Ліцензія UEFA Pro необхідна для тренування команд на рівні елітних дивізіонів Європи, а також єврокубків.