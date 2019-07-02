Командир літака, який розбився на Харківщині, повідомляв про несправність двигуна, — ЗМІ
Сьогодні, 01:13
За інформацією ЗМІ, в Харківській області командир літака Ан-26, що впав під Чугуєвом, повідомляв про проблеми з двигуном.
Про це повідомляє УНІАН, посилаючись на "Depo.Харків", посилаючись на джерело в Міноборони України.
Журналісти розповіли, що командир літака — 30-річний майор з Чугуєва.
"Двигун відмовив. Він (командир літака — Ред.) "в повітря" сказав. Він в ефір сказав, що якісь проблеми з двигуном. По рації", - сказав співрозмовник "Depo.Харків".
Авіакатастрофа під Харковом: що відомо
Увечері, 25 вересня, в Харківській області зазнав аварії літак Ан-26. Він розбився на узбіччі траси приблизно за два кілометри від аеродрому.
В результаті авіакатастрофи біля Чугуєва Харківської області попередньо загинули 22 людини.
В Офісі президента заявили про створення Державної комісії для розслідування катастрофи.
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Про це повідомляє УНІАН, посилаючись на "Depo.Харків", посилаючись на джерело в Міноборони України.
Журналісти розповіли, що командир літака — 30-річний майор з Чугуєва.
"Двигун відмовив. Він (командир літака — Ред.) "в повітря" сказав. Він в ефір сказав, що якісь проблеми з двигуном. По рації", - сказав співрозмовник "Depo.Харків".
Авіакатастрофа під Харковом: що відомо
Увечері, 25 вересня, в Харківській області зазнав аварії літак Ан-26. Він розбився на узбіччі траси приблизно за два кілометри від аеродрому.
В результаті авіакатастрофи біля Чугуєва Харківської області попередньо загинули 22 людини.
В Офісі президента заявили про створення Державної комісії для розслідування катастрофи.
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