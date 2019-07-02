Командир літака, який розбився на Харківщині, повідомляв про несправність двигуна, — ЗМІ





Про це повідомляє



Журналісти розповіли, що командир літака — 30-річний майор з Чугуєва.



"Двигун відмовив. Він (командир літака — Ред.) "в повітря" сказав. Він в ефір сказав, що якісь проблеми з двигуном. По рації", - сказав співрозмовник "Depo.Харків".



Авіакатастрофа під Харковом: що відомо



Увечері, 25 вересня, в Харківській області зазнав аварії літак Ан-26. Він розбився на узбіччі траси приблизно за два кілометри від аеродрому.



В результаті авіакатастрофи біля Чугуєва Харківської області попередньо загинули 22 людини.



В Офісі президента заявили про створення Державної комісії для розслідування катастрофи.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. За інформацією ЗМІ, в Харківській області командир літака Ан-26, що впав під Чугуєвом, повідомляв про проблеми з двигуном.Про це повідомляє УНІАН , посилаючись на "Depo.Харків", посилаючись на джерело в Міноборони України.Журналісти розповіли, що командир літака — 30-річний майор з Чугуєва."Двигун відмовив. Він (командир літака — Ред.) "в повітря" сказав. Він в ефір сказав, що якісь проблеми з двигуном. По рації", - сказав співрозмовник "Depo.Харків".Авіакатастрофа під Харковом: що відомоУвечері, 25 вересня, в Харківській області зазнав аварії літак Ан-26. Він розбився на узбіччі траси приблизно за два кілометри від аеродрому.В результаті авіакатастрофи біля Чугуєва Харківської області попередньо загинули 22 людини.В Офісі президента заявили про створення Державної комісії для розслідування катастрофи.

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