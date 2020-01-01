26 вересня – традиції, заборони і прикмети цього дня
Сьогодні, 11:00
У церкві 26 вересня проводять попереднє святкування Воздвиження Чесного і Животворящого Хреста Господнього, а також вшановують пам'ять оновлення храму Воскресіння Христового в Єрусалимі.
Про це повідомляє радіо Максимум.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У суботу, 26 вересня, іменини відзначають власники таких імен: Валеріан, Ілля, Корнелій, Леонтій, Лук'ян, Петро, Юліан, Амант, Кіпріан, Далмацій, Дем'ян, Калістрат, Кузьма, Луція, Ніл, Тереза.
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
Вітер змінив напрям зі східного на західний – до швидкого дощу.
Якщо рано з осені кури почнуть линяти, то зима буде тепла.
У канавах на воді виникли бульбашки і чути булькання – до негоди.
З'їжте у цей день редьку – хворіти будете рідко.
Якщо дитина до дев'яти років в цей день наїсться досхочу страв з ріпи – це зміцнить їй розум.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
Заборонено сьогодні розбивати дзеркало.
У цю суботу краще не влаштовувати бурхливих вечірок. Вважається, що після сильних веселощів прийде настільки ж відчутний смуток.
Цей день погано підходить для прибирання, але добре – для облаштування будинку і нових дизайнерських рішень.
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Про це повідомляє радіо Максимум.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У суботу, 26 вересня, іменини відзначають власники таких імен: Валеріан, Ілля, Корнелій, Леонтій, Лук'ян, Петро, Юліан, Амант, Кіпріан, Далмацій, Дем'ян, Калістрат, Кузьма, Луція, Ніл, Тереза.
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
Вітер змінив напрям зі східного на західний – до швидкого дощу.
Якщо рано з осені кури почнуть линяти, то зима буде тепла.
У канавах на воді виникли бульбашки і чути булькання – до негоди.
З'їжте у цей день редьку – хворіти будете рідко.
Якщо дитина до дев'яти років в цей день наїсться досхочу страв з ріпи – це зміцнить їй розум.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
Заборонено сьогодні розбивати дзеркало.
У цю суботу краще не влаштовувати бурхливих вечірок. Вважається, що після сильних веселощів прийде настільки ж відчутний смуток.
Цей день погано підходить для прибирання, але добре – для облаштування будинку і нових дизайнерських рішень.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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