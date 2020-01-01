26 вересня – традиції, заборони і прикмети цього дня





Про це повідомляє



ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА



У суботу, 26 вересня, іменини відзначають власники таких імен: Валеріан, Ілля, Корнелій, Леонтій, Лук'ян, Петро, Юліан, Амант, Кіпріан, Далмацій, Дем'ян, Калістрат, Кузьма, Луція, Ніл, Тереза​.



НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ



Вітер змінив напрям зі східного на західний – до швидкого дощу.

Якщо рано з осені кури почнуть линяти, то зима буде тепла.

У канавах на воді виникли бульбашки і чути булькання – до негоди.

З'їжте у цей день редьку – хворіти будете рідко.

Якщо дитина до дев'яти років в цей день наїсться досхочу страв з ріпи – це зміцнить їй розум.



ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ



Заборонено сьогодні розбивати дзеркало.

У цю суботу краще не влаштовувати бурхливих вечірок. Вважається, що після сильних веселощів прийде настільки ж відчутний смуток.

Цей день погано підходить для прибирання, але добре – для облаштування будинку і нових дизайнерських рішень.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У церкві 26 вересня проводять попереднє святкування Воздвиження Чесного і Животворящого Хреста Господнього, а також вшановують пам'ять оновлення храму Воскресіння Христового в Єрусалимі.Про це повідомляє радіо Максимум. ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛАУ суботу, 26 вересня, іменини відзначають власники таких імен: Валеріан, Ілля, Корнелій, Леонтій, Лук'ян, Петро, Юліан, Амант, Кіпріан, Далмацій, Дем'ян, Калістрат, Кузьма, Луція, Ніл, Тереза​.НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇВітер змінив напрям зі східного на західний – до швидкого дощу.Якщо рано з осені кури почнуть линяти, то зима буде тепла.У канавах на воді виникли бульбашки і чути булькання – до негоди.З'їжте у цей день редьку – хворіти будете рідко.Якщо дитина до дев'яти років в цей день наїсться досхочу страв з ріпи – це зміцнить їй розум.ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІЗаборонено сьогодні розбивати дзеркало.У цю суботу краще не влаштовувати бурхливих вечірок. Вважається, що після сильних веселощів прийде настільки ж відчутний смуток.Цей день погано підходить для прибирання, але добре – для облаштування будинку і нових дизайнерських рішень.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію