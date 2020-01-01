У «ПортCity» можна виграти «яблучні» ґаджети за покупки*

До 20 жовтня 2020 року здійснюй покупки у магазинах та закладах, що знаходяться на території ТРЦ «ПортCity» (окрім гіпермаркету «Там Там Сімейні традиції») єдиним чеком на суму від 300 гривень, вказуй ПІБ і номер телефону на звороті чеку та опускай у лототрон, що знаходиться у холі на 1-му поверсі ТРЦ.Маєте чудовий шанс виграти один із 3-ьох епл-подарунків!Нехай щастить!* Розігрується 3 подарунки (Iphone X, iPod, Apple Watch 5)** Присутність на розіграші обов'язкова (не забудь взяти з собою документи, що посвідчують особу).м. Луцьк, Сухомлинського 1, ТРЦ ПортCity