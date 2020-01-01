У ресторації «Брама» – 25% знижки на усю «гарячу лінію» харчування*





Про це повідомляє адміністрація закладу.



Зазначають, що акційна пропозиція діє щодня з 18:00.



«Приходь, обирай, що тобі до смаку, та купуй за вигідною ціною»,– пише адміністрація.

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