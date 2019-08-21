Показали, який вигляд матиме луцький дитсадок №10





Про це у фейсбуці повідомив радник мера Ігор Поліщук.



Фасад зроблять у пастельних тонах і намалюють звіряток, серед яких - ведмідь, олень, енот.



"Ось так цікаво й в той же час ніжно й стримано вже наступного року буде виглядати садочок №10", - відзначив Поліщук.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку наступного року планують відремонтувати фасад дошкільного закладу №10.Про це у фейсбуці повідомив радник мераФасад зроблять у пастельних тонах і намалюють звіряток, серед яких - ведмідь, олень, енот."Ось так цікаво й в той же час ніжно й стримано вже наступного року буде виглядати садочок №10", - відзначив Поліщук.

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