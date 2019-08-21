Показали, який вигляд матиме луцький дитсадок №10
Сьогодні, 17:14
У Луцьку наступного року планують відремонтувати фасад дошкільного закладу №10.
Про це у фейсбуці повідомив радник мера Ігор Поліщук.
Фасад зроблять у пастельних тонах і намалюють звіряток, серед яких - ведмідь, олень, енот.
"Ось так цікаво й в той же час ніжно й стримано вже наступного року буде виглядати садочок №10", - відзначив Поліщук.
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Про це у фейсбуці повідомив радник мера Ігор Поліщук.
Фасад зроблять у пастельних тонах і намалюють звіряток, серед яких - ведмідь, олень, енот.
"Ось так цікаво й в той же час ніжно й стримано вже наступного року буде виглядати садочок №10", - відзначив Поліщук.
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