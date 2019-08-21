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Показали, який вигляд матиме луцький дитсадок №10

Показали, який вигляд матиме луцький дитсадок №10
У Луцьку наступного року планують відремонтувати фасад дошкільного закладу №10.

Про це у фейсбуці повідомив радник мера Ігор Поліщук.

Фасад зроблять у пастельних тонах і намалюють звіряток, серед яких - ведмідь, олень, енот.

"Ось так цікаво й в той же час ніжно й стримано вже наступного року буде виглядати садочок №10", - відзначив Поліщук.
Показали, який вигляд матиме луцький дитсадок №10
Показали, який вигляд матиме луцький дитсадок №10

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Теги: дитсадок, ремонт
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