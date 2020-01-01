Ранок 26 вересня: в Україні – 3 833 нових випадки коронавірусу, на Волині – знову антирекорд
Сьогодні, 09:01
За останню добу в Україні виявили 3 833 випадки коронавірусу. Загальна кількість інфікованих станом на 26 вересня сягнула 195 504.
Про це повідомляють на спеціальному ресурсі РНБО.
Найбільше нових випадків недуги виявили у Києві (477) та Харківській області (380).
Загалом за весь час пандемії одужало 86 873 людини, за останню добу - 1 740.
За добу від ускладнень коронавірусу в Україні померло 76 інфікованих. А загалом від початку епідемії летальних випадків становить 3 903.
На Волині загалом захворіло 7 500 людей, з них за останню добу - 138. Загалом в області від ускладнень хвороби померла 161 людина. За добу - 3 летальні випадки.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляють на спеціальному ресурсі РНБО.
Найбільше нових випадків недуги виявили у Києві (477) та Харківській області (380).
Загалом за весь час пандемії одужало 86 873 людини, за останню добу - 1 740.
За добу від ускладнень коронавірусу в Україні померло 76 інфікованих. А загалом від початку епідемії летальних випадків становить 3 903.
На Волині загалом захворіло 7 500 людей, з них за останню добу - 138. Загалом в області від ускладнень хвороби померла 161 людина. За добу - 3 летальні випадки.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Ранок 26 вересня: в Україні – 3 833 нових випадки коронавірусу, на Волині – знову антирекорд
Сьогодні, 09:01
Лучанин В'ячеслав Шевчук отримав «елітну» тренерську ліцензію
Сьогодні, 08:36
Волинські газовики розігрують смартфони
Сьогодні, 05:27