Ранок 26 вересня: в Україні – 3 833 нових випадки коронавірусу, на Волині – знову антирекорд

За останню добу в Україні виявили 3 833 випадки коронавірусу. Загальна кількість інфікованих станом на 26 вересня сягнула 195 504.Про це повідомляють на спеціальному ресурсі РНБО.Найбільше нових випадків недуги виявили у Києві (477) та Харківській області (380).Загалом за весь час пандемії одужало 86 873 людини, за останню добу - 1 740.За добу від ускладнень коронавірусу в Україні померло 76 інфікованих. А загалом від початку епідемії летальних випадків становить 3 903.На Волині загалом захворіло 7 500 людей, з них за останню добу - 138. Загалом в області від ускладнень хвороби померла 161 людина. За добу - 3 летальні випадки.