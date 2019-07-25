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Українці стали пити більше горілки: які області є рекордсменами

Українці стали пити більше горілки: які області є рекордсменами
Українці наростили споживання горілки та лікеро-горілчаних виробів.

Про це свідчать дані Держстатистики, передає УНН.

Так, за рік (І півріччя 2020 року до І півріччя 2019 року) українці наростили споживання горілки на 4,7%.

Найбільший приріст зафіксовано у Дніпропетровській області – на 24,1%. Далі йде Полтавщина (+20%), Київ (+18%), Запорізька область (+13,9%), Донецька область (+13,4%), Харківська область (+11,9%).

При цьому, скоротили споживання горілки жителі Чернівецької області (- 24,2%), Хмельницької (-16,7%), Тернопільської (-5,7%), Одеської (-3,1%), Львівської (-8,7%), Івано-Франківської області (-24,7%).

Зауважимо, що за півроку українці витратили на горілку близько 8 млрд гривень.

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Теги: алкоголь, статистика
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