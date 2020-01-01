Пенсіонер з Волині не повірив шахраєві і зберіг гроші
Сьогодні, 16:40
83-річний житель села Борочиче Горохівського району не повірив шахраєві, який телефоном відрекомендувався працівником поліції і повідомив, що донька пенсіонера втрапила в кримінальну історію.
Про це пише Волинь.
Шахрай запевнив старенького, що допоможе його донці виплутатися з халепи, якщо той заради її порятунку пожертвує 20 000 гривень.
Замість панікувати, чого очікував шахрай, батько зателефонував доньці. З нею, звісно, не трапилося ніяких неприємностей.
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Про це пише Волинь.
Шахрай запевнив старенького, що допоможе його донці виплутатися з халепи, якщо той заради її порятунку пожертвує 20 000 гривень.
Замість панікувати, чого очікував шахрай, батько зателефонував доньці. З нею, звісно, не трапилося ніяких неприємностей.
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