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Пенсіонер з Волині не повірив шахраєві і зберіг гроші

Пенсіонер з Волині не повірив шахраєві і зберіг гроші
83-річний житель села Борочиче Горохівського району не повірив шахраєві, який телефоном відрекомендувався працівником поліції і повідомив, що донька пенсіонера втрапила в кримінальну історію.

Про це пише Волинь.

Шахрай запевнив старенького, що допоможе його донці виплутатися з халепи, якщо той заради її порятунку пожертвує 20 000 гривень.

Замість панікувати, чого очікував шахрай, батько зателефонував доньці. З нею, звісно, не трапилося ніяких неприємностей.

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Теги: шахрай
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