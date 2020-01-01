Пенсіонер з Волині не повірив шахраєві і зберіг гроші





Про це пише



Шахрай запевнив старенького, що допоможе його донці виплутатися з халепи, якщо той заради її порятунку пожертвує 20 000 гривень.



Замість панікувати, чого очікував шахрай, батько зателефонував доньці. З нею, звісно, не трапилося ніяких неприємностей.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 83-річний житель села Борочиче Горохівського району не повірив шахраєві, який телефоном відрекомендувався працівником поліції і повідомив, що донька пенсіонера втрапила в кримінальну історію.Про це пише Волинь Шахрай запевнив старенького, що допоможе його донці виплутатися з халепи, якщо той заради її порятунку пожертвує 20 000 гривень.Замість панікувати, чого очікував шахрай, батько зателефонував доньці. З нею, звісно, не трапилося ніяких неприємностей.

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