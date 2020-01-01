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У СБУ повідомили деталі і хронологію авіакатастрофи на Харківщині

У СБУ повідомили деталі і хронологію авіакатастрофи на Харківщині
Навчальні польоти літака Ан-26, який зазнав катастрофи на Харківщині, мали тривати до 22:50, а керівництво повітряним судном виконував тільки командир екіпажу.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

За наявною інформацією, навчальні польоти літака Ан-26 розпочались о 18:50 та мали тривати до 22:50. Навчальними планами передбачали підготовку курсантів як льотної, так і штурманської спеціальностей відповідно до курсу бойової підготовки.

За попередньою інформацією, безпосередньо управління літаком курсанти не здійснювали – всі польоти виконував командир екіпажу й після виконання частини маршруту:

▪️ о 20:38 він доповів керівнику польотів про відмову лівого двигуна,

▪️ о 20:40 – запросив захід на посадку,

▪️ о 20:43 – пройшов дальній привод,

▪️ о 20:45 – сталася авіакатастрофа.

Всього на борту літака перебувало 27 українців, з них - 20 курсантів Харківського університету Повітряних Сил ЗСУ імені Кожедуба та 7 членів екіпажу.

Прилад об’єктивного контролю літака («чорну скриньку») станом на 9:30 не знайшли. Для його пошуку вжито заходів з огородження та охорони місця падіння літака.

На місці події працюють офіцери Служби безпеки України, прокурори військової прокуратури та слідчі Державного бюро розслідувань.

Тривають першочергові слідчі дії. Обставини, причини та умови авіакатастрофи встановлюють.

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Теги: катастрофа, літак, Ан-26
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