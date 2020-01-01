У СБУ повідомили деталі і хронологію авіакатастрофи на Харківщині

Навчальні польоти літака Ан-26, який зазнав катастрофи на Харківщині, мали тривати до 22:50, а керівництво повітряним судном виконував тільки командир екіпажу.Про це повідомляє пресслужба СБУ.За наявною інформацією, навчальні польоти літака Ан-26 розпочались о 18:50 та мали тривати до 22:50. Навчальними планами передбачали підготовку курсантів як льотної, так і штурманської спеціальностей відповідно до курсу бойової підготовки.За попередньою інформацією, безпосередньо управління літаком курсанти не здійснювали – всі польоти виконував командир екіпажу й після виконання частини маршруту:▪️ о 20:38 він доповів керівнику польотів про відмову лівого двигуна,▪️ о 20:40 – запросив захід на посадку,▪️ о 20:43 – пройшов дальній привод,▪️ о 20:45 – сталася авіакатастрофа.Всього на борту літака перебувало 27 українців, з них - 20 курсантів Харківського університету Повітряних Сил ЗСУ імені Кожедуба та 7 членів екіпажу.Прилад об’єктивного контролю літака («чорну скриньку») станом на 9:30 не знайшли. Для його пошуку вжито заходів з огородження та охорони місця падіння літака.На місці події працюють офіцери Служби безпеки України, прокурори військової прокуратури та слідчі Державного бюро розслідувань.Тривають першочергові слідчі дії. Обставини, причини та умови авіакатастрофи встановлюють.