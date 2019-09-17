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Вихідні у жовтні: коли та скільки відпочиватимуть українці

Вихідні у жовтні: коли та скільки відпочиватимуть українці
Жовтень – середина осені й золота пора. Цей місяць подарує українцям додатковий вихідний для відпочинку.

Про це інформує Уніан.

Так, у жовтні традиційно відзначатимуть День захисника України. Датою свята є 14 жовтня. Починаючи з дня його започаткування у 2015 році, воно святкується на державному рівні, а отже – є офіційним вихідним.

Таким чином, у 2020 році на День захисника України, який припадає на середу, українці відпочиватимуть один день посеред тижня.

Як відомо, крім Дня захисника України, цього дня відзначають ще два значущих для нашої країни свята – Покров Пресвятої Богородиці і День українського козацтва.

Загалом у червні поточного року буде 5 субот і 4 неділі. З урахуванням додаткового вихідного, у другий осінній місяць українці матимуть 21 робочий та 10 офіційних вихідних і святкових днів.

Слід також зауважити, що у другий місяць осені в Україні традиційно переводять годинники. Перехід на зимовий час відбувається в останню неділю місяця. Тобто цього року переведення годинників відбудеться 25 жовтня.


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Теги: жовтень, вихідні
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