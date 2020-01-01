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В Україні – день жалоби за загиблими в авіакатастрофі на Харківщині

В Україні – день жалоби за загиблими в авіакатастрофі на Харківщині
Президент Володимир Зеленський підписав указ про оголошення в Україні дня жалоби 26 вересня.

Про це повідомляють на сайті глави держави.

«У зв'язку з трагедією, що сталася внаслідок катастрофи військового літака Ан-26 під час планових навчальних польотів 25 вересня 2020 року поблизу м. Чугуєва Харківської області та призвела до загибелі військовослужбовців Повітряних сил Збройних сил України, з метою вшанування пам'яті загиблих постановляю: оголосити в Україні 26 вересня 2020 року днем жалоби», – йдеться в документі.

Згідно з указом, у день жалоби на всій території України має бути приспущений Державний прапор на будинках і спорудах органів державної влади, місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій.

Усі розважально-концертні заходи мають бути скасовані, а до програм теле- й радіопередач – внесені відповідні зміни.

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«Учора ми втратили молодих хлопців-курсантів і досвідчених військових, у яких попереду було все життя і, впевнений, не одна бойова звитяга. Важко підібрати слова, щоб висловити біль від цієї втрати. Важко знайти потрібні фрази, щоб втішити батьків, дружин і діточок загиблих воїнів. Уся країна сьогодні буде у скорботі разом з їхніми родинами. Я підписав указ про оголошення 26 вересня днем жалоби», – заявив Президент України.

Глава держави наголошує на необхідності оперативного з'ясування причин авіакатастрофи та проведення об'єктивного й неупередженого розслідування.

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Теги: Ан-26, день жалоби
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