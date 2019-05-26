Де і коли прощатимуться із загиблим 27-річним воїном волинської бригади

Володимир Гаразд повідомив, що Сергій Огінський - 27-річний житель Долини.



Про це він написав на своїй сторінці у



"Сергій ще раніше відслужив строкову службу, а не так давно, у червні 2020 року, вирішив піти добровольцем на фронт, сказавши рідній сестричці Іра Бойчук, що це його покликання...", - зазначив очільник громади.



Поминальні заходи та похорон відбудуться у понеділок, 28 вересня, о 12:00 за адресою вул. Полюляка, 6/2 (вуличка між медсанчастиною та поліцією).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Голова Долинської ОТГповідомив, що загиблий 24 вересня військовий 14-ї бригади - 27-річний житель Долини.Про це він написав на своїй сторінці у фейсбуці "Сергій ще раніше відслужив строкову службу, а не так давно, у червні 2020 року, вирішив піти добровольцем на фронт, сказавши рідній сестричці Іра Бойчук, що це його покликання...", - зазначив очільник громади.Поминальні заходи та похорон відбудуться у понеділок, 28 вересня, о 12:00 за адресою вул. Полюляка, 6/2 (вуличка між медсанчастиною та поліцією).

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