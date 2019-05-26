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Де і коли прощатимуться із загиблим 27-річним воїном волинської бригади

Де і коли прощатимуться із загиблим 27-річним воїном волинської бригади
Голова Долинської ОТГ Володимир Гаразд повідомив, що загиблий 24 вересня військовий 14-ї бригади Сергій Огінський - 27-річний житель Долини.

Про це він написав на своїй сторінці у фейсбуці.

"Сергій ще раніше відслужив строкову службу, а не так давно, у червні 2020 року, вирішив піти добровольцем на фронт, сказавши рідній сестричці Іра Бойчук, що це його покликання...", - зазначив очільник громади.

Поминальні заходи та похорон відбудуться у понеділок, 28 вересня, о 12:00 за адресою вул. Полюляка, 6/2 (вуличка між медсанчастиною та поліцією).

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Теги: 14 бригада, похорон, Сергій Огінський
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