Де і коли прощатимуться із загиблим 27-річним воїном волинської бригади
Сьогодні, 12:00
Голова Долинської ОТГ Володимир Гаразд повідомив, що загиблий 24 вересня військовий 14-ї бригади Сергій Огінський - 27-річний житель Долини.
Про це він написав на своїй сторінці у фейсбуці.
"Сергій ще раніше відслужив строкову службу, а не так давно, у червні 2020 року, вирішив піти добровольцем на фронт, сказавши рідній сестричці Іра Бойчук, що це його покликання...", - зазначив очільник громади.
Поминальні заходи та похорон відбудуться у понеділок, 28 вересня, о 12:00 за адресою вул. Полюляка, 6/2 (вуличка між медсанчастиною та поліцією).
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Про це він написав на своїй сторінці у фейсбуці.
"Сергій ще раніше відслужив строкову службу, а не так давно, у червні 2020 року, вирішив піти добровольцем на фронт, сказавши рідній сестричці Іра Бойчук, що це його покликання...", - зазначив очільник громади.
Поминальні заходи та похорон відбудуться у понеділок, 28 вересня, о 12:00 за адресою вул. Полюляка, 6/2 (вуличка між медсанчастиною та поліцією).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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