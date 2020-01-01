Як визначити, що людина залежна від синтетичних наркотиків*
Сьогодні, 17:38
Синтетичні наркотики - це наркотики зроблені штучним шляхом. При їх вживанні в людини виникає ейфорія. Справа в тому, що це почуття триває недовго і мало хто знає про наслідки вживання наркотичних препаратів. З кожним роком їх стає все більше. Через те, що формули постійно змінюються, видів наркотиків більшає.
Симптоми вживання «синтетики»:
- постійно розширені зіниці;
- сухість в роті;
- прискорений пульс;
- холодні руки;
- втрата апетиту;
- дратівливість;
- погіршення пам'яті;
- зниження концентрації уваги;
- скреготіння зубами;
- м'язева напруга.
Наслідки споживання синтетичних наркотиків
Від вживання синтетичних наркотиків розвиваються різного роду психічні розлади, зокрема шизофренія і шизофреноподібних психоз. Такий стан виникає внаслідок тривалого вживання або навіть мінімального передозування. Коли людина переносить психози, у неї розвивається глибокий дефект особистості, виражений постійними думками про переслідування (параноя). Часто бувають галюцинації, пов'язані з нападом комах. При тривалому вживанні людина втрачає вагу. Навіть коли залежний намагається самостійно впоратися, кинути вживати, через кілька днів у нього з'являються суїцидальні думки. Також таких людей можна впізнати за зовнішнім виглядом: вони неохайні, на шкірі з'являється висипання, яке є побічною реакцією від синтетичних наркотиків. Такі наркотики як сіль, екстазі (МДМА), фен, мефедрон набагато небезпечніші, аніж наркотики рослинного характеру. Вони руйнують мозок. Наслідок - розлад мислення, пам'яті, уваги. Поступово інтелект стає таким, як у в п'ятирічної дитини, тож люди починають жити на рівні інстинктів (поїсти, сходити в туалет, поспати).
Як лікувати залежних від синтетичних наркотиків
Кожному залежному від синтетичних наркотиків в період лікування необхідна допомога кваліфікованих фахівців: нарколога, психіатра та інших лікарів. Обов'язково необхідно провести детоксикацію для виведення з організму шкідливих речовин. Після детоксикації потрібна постійна робота з психологами, участь в реабілітаційній програмі, заняття спортом на свіжому повітрі, правильне харчування, групове і сімейне спілкування. Це допомагає залежному знайти себе і побачити світ у всій його красі тверезими очима. Наркологічний центр «Тонус Плюс» надає якісну програму лікування наркоманії в Києві.
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Симптоми вживання «синтетики»:
- постійно розширені зіниці;
- сухість в роті;
- прискорений пульс;
- холодні руки;
- втрата апетиту;
- дратівливість;
- погіршення пам'яті;
- зниження концентрації уваги;
- скреготіння зубами;
- м'язева напруга.
Наслідки споживання синтетичних наркотиків
Від вживання синтетичних наркотиків розвиваються різного роду психічні розлади, зокрема шизофренія і шизофреноподібних психоз. Такий стан виникає внаслідок тривалого вживання або навіть мінімального передозування. Коли людина переносить психози, у неї розвивається глибокий дефект особистості, виражений постійними думками про переслідування (параноя). Часто бувають галюцинації, пов'язані з нападом комах. При тривалому вживанні людина втрачає вагу. Навіть коли залежний намагається самостійно впоратися, кинути вживати, через кілька днів у нього з'являються суїцидальні думки. Також таких людей можна впізнати за зовнішнім виглядом: вони неохайні, на шкірі з'являється висипання, яке є побічною реакцією від синтетичних наркотиків. Такі наркотики як сіль, екстазі (МДМА), фен, мефедрон набагато небезпечніші, аніж наркотики рослинного характеру. Вони руйнують мозок. Наслідок - розлад мислення, пам'яті, уваги. Поступово інтелект стає таким, як у в п'ятирічної дитини, тож люди починають жити на рівні інстинктів (поїсти, сходити в туалет, поспати).
Як лікувати залежних від синтетичних наркотиків
Кожному залежному від синтетичних наркотиків в період лікування необхідна допомога кваліфікованих фахівців: нарколога, психіатра та інших лікарів. Обов'язково необхідно провести детоксикацію для виведення з організму шкідливих речовин. Після детоксикації потрібна постійна робота з психологами, участь в реабілітаційній програмі, заняття спортом на свіжому повітрі, правильне харчування, групове і сімейне спілкування. Це допомагає залежному знайти себе і побачити світ у всій його красі тверезими очима. Наркологічний центр «Тонус Плюс» надає якісну програму лікування наркоманії в Києві.
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