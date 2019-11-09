Родина з Волині вирощує у своєму саду сотні сортів фруктів та горіхів. ВІДЕО

Степанюків у селі Козятин Горохівського району. Осінньої пори дозріли сливи, фундук, груші, яблука, зацвіли хризантеми.



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Садівник каже, що перші саджанці та щепи плодових дерев і кущів привіз на Волинь 2008-го із Київського інституту садівництва. За кілька років у Козятині заклав сад площею майже гектар.



"Найбільша радість – це коли ти збираєш і бачиш, що воно сортове, гарне і є чим потішити дітей", - розповідає Іван Степанюк.



У господарстві Степанюків росте більше сотні сортів яблунь. Плоди продають свіжими й роблять сухофрукти.



"Всі сорти відрізняються смаками. Є сорти, які можна садити у промислових садах, щоб вирощувати великі врожаї. А є такі сорти, які не дають великої врожайності, але вони дуже смачні" - каже Іван Степанюк.



Окрім того, біля обійстя якраз зацвіло більше сотні кущів хризантем. Це – хобі Світлани, дружини Івана, яка допомагає чоловіку поратися у саду.



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