Хірурги волинської лікарні провели складні операції одразу двом пацієнтам. ФОТО 18+

Хірурги Ковельського МТМО провели складні операції на судинах одразу двом пацієнтам лише за 2,5 години.Про це повідомляє медзаклад у фейсбуці.Стегново-підколінне та стегново-стегнове алошунтування (з використанням протезу) виконали двом пацієнтам з атеросклерозом обох нижніх кінцівок та хронічною артеріальною недостатністю."В більшості випадків оперативні втручання такої складності виконуються від 3,5 до 5 годин кожне. Така швидкість проведення операцій допомогла зменшити крововтрату та час перебування під анестезією обох пацієнтів", - йдеться в повідомленні.Виконали успішні хірургічні втручання Голуб О.М., Войтович В.Б., Курило О.В.) та лікар-анестезіолог Приходько Т.В.