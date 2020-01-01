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Хірурги волинської лікарні провели складні операції одразу двом пацієнтам. ФОТО 18+

Хірурги волинської лікарні провели складні операції одразу двом пацієнтам. ФОТО 18+
Хірурги Ковельського МТМО провели складні операції на судинах одразу двом пацієнтам лише за 2,5 години.

Про це повідомляє медзаклад у фейсбуці.

Стегново-підколінне та стегново-стегнове алошунтування (з використанням протезу) виконали двом пацієнтам з атеросклерозом обох нижніх кінцівок та хронічною артеріальною недостатністю.

"В більшості випадків оперативні втручання такої складності виконуються від 3,5 до 5 годин кожне. Така швидкість проведення операцій допомогла зменшити крововтрату та час перебування під анестезією обох пацієнтів", - йдеться в повідомленні.

Виконали успішні хірургічні втручання Голуб О.М., Войтович В.Б., Курило О.В.) та лікар-анестезіолог Приходько Т.В.
Хірурги волинської лікарні провели складні операції одразу двом пацієнтам. ФОТО 18+
Хірурги волинської лікарні провели складні операції одразу двом пацієнтам. ФОТО 18+

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Теги: медицина, операції, Ковельське МТМО
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