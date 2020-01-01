Поблизу Луцька розчищають територію навколо колишнього озера. ФОТО
Сьогодні, 22:19
Зачистка території навколо колишнього озера села Прилуцьке триває.
Про це повідомив на своїй сторінці у facebook перший заступник міського голови Григорій Недопад.
“Роботи тут не на один день, тому влаштували суботник минулого тижня, а сьогодні (ред. — 25 вересня) техніка і працівники комунальних підприємств Луцької міської ради продовжили роботу. Площа ділянки займає кілька гектарів, тому розчищати зарості будемо у декілька етапів. У місті відбувається чимало робіт із залученням машин, але при кожній нагоді будемо спрямовувати обладнання і працівників у Прилуцьке. Коріння, що залишилося, усунемо мульчером. У планах – відновлення озера, яке існувало тут в минулому. Ініціатива цілком реальна, адже на території є забиті джерела, а водойма мала природне походження. Перспективу оновлення озера ще будемо вивчати із фахівцями”, — написав він.
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Про це повідомив на своїй сторінці у facebook перший заступник міського голови Григорій Недопад.
“Роботи тут не на один день, тому влаштували суботник минулого тижня, а сьогодні (ред. — 25 вересня) техніка і працівники комунальних підприємств Луцької міської ради продовжили роботу. Площа ділянки займає кілька гектарів, тому розчищати зарості будемо у декілька етапів. У місті відбувається чимало робіт із залученням машин, але при кожній нагоді будемо спрямовувати обладнання і працівників у Прилуцьке. Коріння, що залишилося, усунемо мульчером. У планах – відновлення озера, яке існувало тут в минулому. Ініціатива цілком реальна, адже на території є забиті джерела, а водойма мала природне походження. Перспективу оновлення озера ще будемо вивчати із фахівцями”, — написав він.
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