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Поблизу Луцька розчищають територію навколо колишнього озера. ФОТО

Поблизу Луцька розчищають територію навколо колишнього озера. ФОТО
Зачистка території навколо колишнього озера села Прилуцьке триває.

Про це повідомив на своїй сторінці у facebook перший заступник міського голови Григорій Недопад.

“Роботи тут не на один день, тому влаштували суботник минулого тижня, а сьогодні (ред. — 25 вересня) техніка і працівники комунальних підприємств Луцької міської ради продовжили роботу. Площа ділянки займає кілька гектарів, тому розчищати зарості будемо у декілька етапів. У місті відбувається чимало робіт із залученням машин, але при кожній нагоді будемо спрямовувати обладнання і працівників у Прилуцьке. Коріння, що залишилося, усунемо мульчером. У планах – відновлення озера, яке існувало тут в минулому. Ініціатива цілком реальна, адже на території є забиті джерела, а водойма мала природне походження. Перспективу оновлення озера ще будемо вивчати із фахівцями”, — написав він.

Поблизу Луцька розчищають територію навколо колишнього озера. ФОТО
Поблизу Луцька розчищають територію навколо колишнього озера. ФОТО
Поблизу Луцька розчищають територію навколо колишнього озера. ФОТО
Поблизу Луцька розчищають територію навколо колишнього озера. ФОТО

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Теги: Прилуцьке, озеро, розчистка
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