Поблизу Луцька розчищають територію навколо колишнього озера. ФОТО





Про це повідомив на своїй сторінці у



“Роботи тут не на один день, тому влаштували суботник минулого тижня, а сьогодні (ред. — 25 вересня) техніка і працівники комунальних підприємств Луцької міської ради продовжили роботу. Площа ділянки займає кілька гектарів, тому розчищати зарості будемо у декілька етапів. У місті відбувається чимало робіт із залученням машин, але при кожній нагоді будемо спрямовувати обладнання і працівників у Прилуцьке. Коріння, що залишилося, усунемо мульчером. У планах – відновлення озера, яке існувало тут в минулому. Ініціатива цілком реальна, адже на території є забиті джерела, а водойма мала природне походження. Перспективу оновлення озера ще будемо вивчати із фахівцями”, — написав він.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Зачистка території навколо колишнього озера села Прилуцьке триває.Про це повідомив на своїй сторінці у facebook перший заступник міського голови Григорій Недопад.“Роботи тут не на один день, тому влаштували суботник минулого тижня, а сьогодні (ред. — 25 вересня) техніка і працівники комунальних підприємств Луцької міської ради продовжили роботу. Площа ділянки займає кілька гектарів, тому розчищати зарості будемо у декілька етапів. У місті відбувається чимало робіт із залученням машин, але при кожній нагоді будемо спрямовувати обладнання і працівників у Прилуцьке. Коріння, що залишилося, усунемо мульчером. У планах – відновлення озера, яке існувало тут в минулому. Ініціатива цілком реальна, адже на території є забиті джерела, а водойма мала природне походження. Перспективу оновлення озера ще будемо вивчати із фахівцями”, — написав він.

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