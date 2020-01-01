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Волинській лікарні, де розгортають ліжка для хворих на коронавірус, виділили 900 тисяч гривень на обладнання

Волинській лікарні, де розгортають ліжка для хворих на коронавірус, виділили 900 тисяч гривень на обладнання
Депутати Рожищенської міської ради виділили Рожищенській ЦРЛ понад 900 тисяч гривень на придбання медичного обладнання для боротьби з COVID-19.

Перед депутатами виступив головний лікар КНП «Рожищенська ЦРЛ» Віктор Редзій. У зверненні до обранців громади він зазначив, що райлікарня нарешті увійшла у перелік закладів, які мають право надавати допомогу хворим на коронавірус.

Аби отримати кошти, передбаченні на боротьбу з COVID-19, лікарні потрібно підписати договір з Національною службою здоров’я України. Одна з головних вимог - наявність у медзакладі джерела кисню високого тиску та потужності. За словами головного лікаря, через відсутність коштів медзаклад не може закупити таке дороговартісне медобладнання найближчим часом.

І хоча КНП «Рожищенська ЦРЛ» знаходиться на балансі районної ради, всі добре розуміють, що потрібно підтримати медзаклад, адже хворих на коронавірус щодня більшає.

Тому депутати розглянули та одноголосно підтримали питання виділення коштів на придбання медичного обладнання необхідного при лікуванні COVID-19.

Зокрема, кошти з місцевого бюджету витратять на:

- придбання кисневого концентратора ОxyG 050 (у комплекті) та компресора для забезпечення роботи дихальної апаратури Модель ZS 11-RD-T500 (у комплекті) загальною вартістю – 736477,79 грн;
- виготовлення проектно-кошторисної документації на монтаж системи киснепостачання – 48600,00 грн;
- проведення робіт з монтажу системи киснепостачання – 128083,33 грн.

Нагадаємо, що на Волині наразі є понад 950 ліжок у медичних закладах, які надають стаціонарну медичну допомогу пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19 або з підозрою на цю недугу. Найближчим часом розгорнуть ще 50 ліжок, зокрема 10 - у Рожищенській ЦРЛ.

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Теги: Рожищенська ЦРЛ, гроші, обладнання, ліжко, коронавірус
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