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У Луцьку легковик в'їхав у маршрутку. ФОТО

У Луцьку легковик в'їхав у маршрутку. ФОТО
У Луцьку на проспекті Відродження трапилась ДТП за участі маршрутки та легковика.

Про це «ВолиньUA» стало відомо із соціальної мережі Instagram.

Аварія сталась навпроти ресторану «Золотий Дракон» на регульованому пішохідному переході. Легковик зіткнувся з маршруткою.

Автомобіль отримав значні механічні пошкодження. Деталі - згодом.

У Луцьку легковик в'їхав у маршрутку. ФОТО
У Луцьку легковик в'їхав у маршрутку. ФОТО
У Луцьку легковик в'їхав у маршрутку. ФОТО

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Теги: Відродження, аварія, маршрутка
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