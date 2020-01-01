У Луцьку легковик в'їхав у маршрутку. ФОТО





Про це



Аварія сталась навпроти ресторану «Золотий Дракон» на регульованому пішохідному переході. Легковик зіткнувся з маршруткою.



Автомобіль отримав значні механічні пошкодження. Деталі - згодом.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку на проспекті Відродження трапилась ДТП за участі маршрутки та легковика.Про це «ВолиньUA» стало відомо із соціальної мережі Instagram.Аварія сталась навпроти ресторану «Золотий Дракон» на регульованому пішохідному переході. Легковик зіткнувся з маршруткою.Автомобіль отримав значні механічні пошкодження. Деталі - згодом.

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