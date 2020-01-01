У Луцьку легковик в'їхав у маршрутку. ФОТО
Сьогодні, 22:45
У Луцьку на проспекті Відродження трапилась ДТП за участі маршрутки та легковика.
Про це «ВолиньUA» стало відомо із соціальної мережі Instagram.
Аварія сталась навпроти ресторану «Золотий Дракон» на регульованому пішохідному переході. Легковик зіткнувся з маршруткою.
Автомобіль отримав значні механічні пошкодження. Деталі - згодом.
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Про це «ВолиньUA» стало відомо із соціальної мережі Instagram.
Аварія сталась навпроти ресторану «Золотий Дракон» на регульованому пішохідному переході. Легковик зіткнувся з маршруткою.
Автомобіль отримав значні механічні пошкодження. Деталі - згодом.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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