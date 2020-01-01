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З України до Азербайджану видворили мігранта, якого затримали на Волині

З України до Азербайджану видворили мігранта, якого затримали на Волині
До Азербайджану видворили мігранта, якого затримали у Нововолинську.

Про це інформує міграційна служба Волинської області.

Порушника 1994 року народження затримали у м. Нововолинськ та помістили за рішенням Луцького міжрайонного суду до пункту тимчасового перебування іноземців у с. Журавичі.

Через міжнародний аеропорт «Бориспіль» співробітники Міграційної служби Волині видворили до країни походження громадянина Азербайджану із забороною в’їзду на територію України терміном на 5 років.

З України до Азербайджану видворили мігранта, якого затримали на Волині


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Теги: мігрант, міграційна служба, аеропорт
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