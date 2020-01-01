З України до Азербайджану видворили мігранта, якого затримали на Волині
26 вересень, 23:32
До Азербайджану видворили мігранта, якого затримали у Нововолинську.
Про це інформує міграційна служба Волинської області.
Порушника 1994 року народження затримали у м. Нововолинськ та помістили за рішенням Луцького міжрайонного суду до пункту тимчасового перебування іноземців у с. Журавичі.
Через міжнародний аеропорт «Бориспіль» співробітники Міграційної служби Волині видворили до країни походження громадянина Азербайджану із забороною в’їзду на територію України терміном на 5 років.
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Про це інформує міграційна служба Волинської області.
Порушника 1994 року народження затримали у м. Нововолинськ та помістили за рішенням Луцького міжрайонного суду до пункту тимчасового перебування іноземців у с. Журавичі.
Через міжнародний аеропорт «Бориспіль» співробітники Міграційної служби Волині видворили до країни походження громадянина Азербайджану із забороною в’їзду на територію України терміном на 5 років.
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