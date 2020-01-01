Для волинської лікарні придбали нові реанімаційні ліжка. ФОТО





Вони є багатофункціональними та зручними у використанні. Про це повідомляють на сторінці КНП «Любомльське ТМО Любомльської районної ради» у



Сучасні реанімаційні ліжка забезпечують правильне позиціювання пацієнта на ліжку, допомагають полегшити його стан та забезпечити більш правильну терапію. Конструкція дозволяє хворому відчувати себе зручно, а медичному персоналу проводити огляд і виконувати маніпуляції в максимально комфортних умовах. Ліжка для лежачих хворих має регульовані спинну секцію, поручні і нижню секцію.





Як зазначив генеральний директор Любомльського ТМО Володимир Дибель, за останній час у відділенні з шести наявних реанімаційних ліжок на нові вдалося замінити чотири. Останні два реанімаційні ліжка придбали за кошти, отримані від Національної служби здоров’я України. Їхня вартість становить 32,8 тисячі гривень.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Два нові сучасні реанімаційні ліжка придбали у відділення анестезіології та інтенсивної терапії Любомльської лікарні.Вони є багатофункціональними та зручними у використанні. Про це повідомляють на сторінці КНП «Любомльське ТМО Любомльської районної ради» у facebook Сучасні реанімаційні ліжка забезпечують правильне позиціювання пацієнта на ліжку, допомагають полегшити його стан та забезпечити більш правильну терапію. Конструкція дозволяє хворому відчувати себе зручно, а медичному персоналу проводити огляд і виконувати маніпуляції в максимально комфортних умовах. Ліжка для лежачих хворих має регульовані спинну секцію, поручні і нижню секцію.Як зазначив генеральний директор Любомльського ТМО, за останній час у відділенні з шести наявних реанімаційних ліжок на нові вдалося замінити чотири. Останні два реанімаційні ліжка придбали за кошти, отримані від Національної служби здоров’я України. Їхня вартість становить 32,8 тисячі гривень.

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