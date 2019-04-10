В Україні хочуть перевірити компанії, які займаються утилізацією медичних відходів

Роман Абрамовський має намір посилити боротьбу з халатністю на підприємствах, які займаються переробкою медичних відходів.



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«Буде суворе ліцензування спеціалізованих компаній, які мають право відбирати ці відходи у медичних установ і знищувати їх. Метод утилізації один – безпечне спалювання. Такі організації ліцензує міністерство, їх там близько шістдесяти», – відзначив Абрамовський.



Міністр захисту навколишнього середовища і природних ресурсів має намір звернутися до прем’єр-міністра і уряду, щоб вони дали доручення позапланово перевірити ці 60 компаній.



Другим важливим фактором він назвав суворий контроль за маршрутом проходження утилізації відходів.



«Другий аспект – а чи правильним шляхом йдуть ці відходи від медичного закладу до утилізатора? Що роблять лікарні з ними? Ну ось приклад, викинули їх у звичайний контейнер, умовно, заощадили гроші, створили небезпеку. Це неприпустимо», – підкреслив Абрамовський.



Також міністр поінформував, які повноваження матимуть перевіряючі і в яких випадках можуть проводитися такі перевірки.



«Повноваження – це штрафи, це стягнення збитків. Вони можуть перевіряти позапланово медичні установи, в тому числі те, як вони виконують приписи щодо поводження з небезпечними відходами. Якщо робити все правильно, якщо медустанова свої небезпечні відходи передає спеціалізованій організації, яка їх утилізує в екологічно безпечний спосіб, то і жодних проблем немає», – запевнив Абрамовський.



Він повідомив, що в міністерстві вже працюють над законодавчою базою щодо небезпечних відходів, та впевнений, що підтримка серед народних депутатів буде.



«Окремо буде закон про небезпечні відходи, він врегулює процедуру. Ми хочемо, щоб це був закон прямої дії, щоб там прописати все, щоб зробити утилізацію безпечною і запобігти зловживанням у цій сфері. Я сподіваюся, закони і похідні мають бути ухвалені до літа 2021 року», – поділився планами голова відомства з питань захисту навколишнього середовища і природних ресурсів.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Міністр захисту навколишнього середовища і природних ресурсівмає намір посилити боротьбу з халатністю на підприємствах, які займаються переробкою медичних відходів.Про це повідомляє Укрінформ «Буде суворе ліцензування спеціалізованих компаній, які мають право відбирати ці відходи у медичних установ і знищувати їх. Метод утилізації один – безпечне спалювання. Такі організації ліцензує міністерство, їх там близько шістдесяти», – відзначив Абрамовський.Міністр захисту навколишнього середовища і природних ресурсів має намір звернутися до прем’єр-міністра і уряду, щоб вони дали доручення позапланово перевірити ці 60 компаній.Другим важливим фактором він назвав суворий контроль за маршрутом проходження утилізації відходів.«Другий аспект – а чи правильним шляхом йдуть ці відходи від медичного закладу до утилізатора? Що роблять лікарні з ними? Ну ось приклад, викинули їх у звичайний контейнер, умовно, заощадили гроші, створили небезпеку. Це неприпустимо», – підкреслив Абрамовський.Також міністр поінформував, які повноваження матимуть перевіряючі і в яких випадках можуть проводитися такі перевірки.«Повноваження – це штрафи, це стягнення збитків. Вони можуть перевіряти позапланово медичні установи, в тому числі те, як вони виконують приписи щодо поводження з небезпечними відходами. Якщо робити все правильно, якщо медустанова свої небезпечні відходи передає спеціалізованій організації, яка їх утилізує в екологічно безпечний спосіб, то і жодних проблем немає», – запевнив Абрамовський.Він повідомив, що в міністерстві вже працюють над законодавчою базою щодо небезпечних відходів, та впевнений, що підтримка серед народних депутатів буде.«Окремо буде закон про небезпечні відходи, він врегулює процедуру. Ми хочемо, щоб це був закон прямої дії, щоб там прописати все, щоб зробити утилізацію безпечною і запобігти зловживанням у цій сфері. Я сподіваюся, закони і похідні мають бути ухвалені до літа 2021 року», – поділився планами голова відомства з питань захисту навколишнього середовища і природних ресурсів.

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