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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

В Україні – 3 130 нових випадків коронавірусу, з них на Волині – 132

В Україні – 3 130 нових випадків коронавірусу, з них на Волині – 132
За останню добу в Україні виявили 3 130 випадків коронавірусу. Загальна кількість інфікованих станом на 21 вересня сягнула 198 634.

Про це повідомляють на спеціальному ресурсі РНБО.

За добу від ускладнень коронавірусу в Україні померло 56 інфікованих. А загалом від початку епідемії летальних випадків становить 3 959.

На Волині загалом захворіли 7 632 людей, з них за останню добу - 132. Загалом в області від ускладнень хвороби померло 162 осіб. На жаль, одна людина померла від ускладнень хвороби протягом останньої доби.

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Теги: коронавірус, випадки, хвороба, ститистика
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