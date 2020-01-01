В Україні – 3 130 нових випадків коронавірусу, з них на Волині – 132





Про це повідомляють на спеціальному ресурсі РНБО.



За добу від ускладнень коронавірусу в Україні померло 56 інфікованих. А загалом від початку епідемії летальних випадків становить 3 959.



На Волині загалом захворіли 7 632 людей, з них за останню добу - 132. Загалом в області від ускладнень хвороби померло 162 осіб. На жаль, одна людина померла від ускладнень хвороби протягом останньої доби.

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