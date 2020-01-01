В Україні – 3 130 нових випадків коронавірусу, з них на Волині – 132
Сьогодні, 10:12
За останню добу в Україні виявили 3 130 випадків коронавірусу. Загальна кількість інфікованих станом на 21 вересня сягнула 198 634.
Про це повідомляють на спеціальному ресурсі РНБО.
За добу від ускладнень коронавірусу в Україні померло 56 інфікованих. А загалом від початку епідемії летальних випадків становить 3 959.
На Волині загалом захворіли 7 632 людей, з них за останню добу - 132. Загалом в області від ускладнень хвороби померло 162 осіб. На жаль, одна людина померла від ускладнень хвороби протягом останньої доби.
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Про це повідомляють на спеціальному ресурсі РНБО.
За добу від ускладнень коронавірусу в Україні померло 56 інфікованих. А загалом від початку епідемії летальних випадків становить 3 959.
На Волині загалом захворіли 7 632 людей, з них за останню добу - 132. Загалом в області від ускладнень хвороби померло 162 осіб. На жаль, одна людина померла від ускладнень хвороби протягом останньої доби.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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