Оприлюднили список загиблих в авіакатастрофі під Харковом
Сьогодні, 09:54
Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба оприлюднив список військовослужбовців, які загинули 25 вересня в результаті авіаційної катастрофи літака АН-26Ш, бортовий №76.
Список загиблих:
1. майор КИШЕНЯ Богдан Вячеславович, 10.02.1990 р.н.,
2. капітан ОСТАПЕНКО Олексій Георгійович, 15.11.1991 р.н.,
3. капітан ДОБРЕЛЯ Дмитро Денисович, 13.11.1991 р.н.,
4. старший лейтенант МСУЯ Ашраф Азізович, 08.08.1991 р.н.,
5. старший лейтенант КОЗАЧЕНКО Олег Михайлович, 11.07.1980 р.н.,
6. прапорщик ІВАНОВ Євгеній Сергійович, 20.08.1978 р.н.,
7. прапорщик ШИРОЧУК Олег Миколайович, 10.11.1979 р.н.,
8. молодший сержант АНДРУЩЕНКО Дмитро Романович, 08.09.2000 р.н.,
9. солдат БОЙКО Олександр Анатолійович, 14.12.2000 р.н.,
10. солдат БУЛІЙ Ростислав Володимирович, 03.08.1998 р.н.,
11. солдат військової служби за контрактом ВІЛЬХОВИЙ Віталій Богданович, 27.06.2000 р.н.,
12. солдат ДОНЕЦЬ Дмитро Євгенійович, 16.07.2001 р.н.,
13. солдат ЗИБЮК Костянтин Олегович, 15.07.2001 р.н.,
14. солдат КЛЕВЕЦЬ Олександр Олександрович, 23.05.2001 р.н.,
15. солдат МАТВІЙЧУК Богдан Миколайович, 23.04.2001 р.н.,
16. сержант військової служби за контрактом МИКИТЧЕНКО Микола Анатолійович, 22.01.1998 р.н.,
17. солдат військової служби за контрактом СКОЧКОВ Олександр Ігорович, 05.04.2000 р.н.,
18. солдат військової служби за контрактом ШЕРЕМЕТ Руслан Едуардович, 26.10.1997 р.н.,
19. старший солдат військової служби за контрактом СКОРОБОГАТЬКО Євген Іванович, 27.11.1993 р.н.,
20. солдат ДУДЛА Артем Михайлович, 06.02.1999 р.н.,
21. солдат військової служби за контрактом ПОМЕРАНЦЕВ Андрій Андрійович, 12.12.1994 р.н.,
22. солдат РОСПОТНЮК Андрій Юрійович, 15.08.1999 р.н.,
23. солдат СТУДІНСЬКИЙ Дмитро Віталійович, 15.11.1999 р.н.,
24. солдат ХОМ`ЯЧУК Максим Володимирович, 19.02.1999 р.н.,
25. старший сержант КОРЧОВСЬКИЙ Роман Олександрович, 15.05.1999 р.н.,
26. солдат ОЛАБІН Володимир Вадимович, 09.11.1999 р.н.
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Нагадаємо, в п'ятницю, 25 вересня, близько 20:45 поблизу міста Чугуїв у Харківській області трапилася авіакатастрофа – впав військовий літак АН-26, на борту якого перебували курсанти Харківського національного університету Повітряних сил.
Вранці у суботу в лікарні помер курсант, який потрапив у дуже важкому стані до медзакладу після падіння військового літака АН-26 у Харківській області. 26 вересня, стало відомо, що рятувальники знайшли тіла всіх загиблих у катастрофі: загалом загинуло 26 людей.
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Список загиблих:
1. майор КИШЕНЯ Богдан Вячеславович, 10.02.1990 р.н.,
2. капітан ОСТАПЕНКО Олексій Георгійович, 15.11.1991 р.н.,
3. капітан ДОБРЕЛЯ Дмитро Денисович, 13.11.1991 р.н.,
4. старший лейтенант МСУЯ Ашраф Азізович, 08.08.1991 р.н.,
5. старший лейтенант КОЗАЧЕНКО Олег Михайлович, 11.07.1980 р.н.,
6. прапорщик ІВАНОВ Євгеній Сергійович, 20.08.1978 р.н.,
7. прапорщик ШИРОЧУК Олег Миколайович, 10.11.1979 р.н.,
8. молодший сержант АНДРУЩЕНКО Дмитро Романович, 08.09.2000 р.н.,
9. солдат БОЙКО Олександр Анатолійович, 14.12.2000 р.н.,
10. солдат БУЛІЙ Ростислав Володимирович, 03.08.1998 р.н.,
11. солдат військової служби за контрактом ВІЛЬХОВИЙ Віталій Богданович, 27.06.2000 р.н.,
12. солдат ДОНЕЦЬ Дмитро Євгенійович, 16.07.2001 р.н.,
13. солдат ЗИБЮК Костянтин Олегович, 15.07.2001 р.н.,
14. солдат КЛЕВЕЦЬ Олександр Олександрович, 23.05.2001 р.н.,
15. солдат МАТВІЙЧУК Богдан Миколайович, 23.04.2001 р.н.,
16. сержант військової служби за контрактом МИКИТЧЕНКО Микола Анатолійович, 22.01.1998 р.н.,
17. солдат військової служби за контрактом СКОЧКОВ Олександр Ігорович, 05.04.2000 р.н.,
18. солдат військової служби за контрактом ШЕРЕМЕТ Руслан Едуардович, 26.10.1997 р.н.,
19. старший солдат військової служби за контрактом СКОРОБОГАТЬКО Євген Іванович, 27.11.1993 р.н.,
20. солдат ДУДЛА Артем Михайлович, 06.02.1999 р.н.,
21. солдат військової служби за контрактом ПОМЕРАНЦЕВ Андрій Андрійович, 12.12.1994 р.н.,
22. солдат РОСПОТНЮК Андрій Юрійович, 15.08.1999 р.н.,
23. солдат СТУДІНСЬКИЙ Дмитро Віталійович, 15.11.1999 р.н.,
24. солдат ХОМ`ЯЧУК Максим Володимирович, 19.02.1999 р.н.,
25. старший сержант КОРЧОВСЬКИЙ Роман Олександрович, 15.05.1999 р.н.,
26. солдат ОЛАБІН Володимир Вадимович, 09.11.1999 р.н.
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Нагадаємо, в п'ятницю, 25 вересня, близько 20:45 поблизу міста Чугуїв у Харківській області трапилася авіакатастрофа – впав військовий літак АН-26, на борту якого перебували курсанти Харківського національного університету Повітряних сил.
Вранці у суботу в лікарні помер курсант, який потрапив у дуже важкому стані до медзакладу після падіння військового літака АН-26 у Харківській області. 26 вересня, стало відомо, що рятувальники знайшли тіла всіх загиблих у катастрофі: загалом загинуло 26 людей.
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