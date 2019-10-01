На Волині у вантажному потязі з рудою знайшли контрабандні сигарети

На кордоні з Польщею у вагоні з рудою прикордонники Луцького загонувиявили контрабандні цигарки.Так, у пункті пропуску для залізничного сполучення «Володимир-Волинський», під час огляду вантажного потягу військовослужбовці виявили сторонні вкладення, - інформує пресслужба Луцького прикордонного загону.Помітивши в одному знапіввагонів порушення рельєфу вантажу, прикордонники взялися його розкопувати. Через деякий час охоронці кордону дісталися до металевої пластини, під якою і знаходилися тютюнові вироби.Всього з вагону вилучили 1300 пачок контрабандних цигарок.Окрім курива, на прикордонників чекала ще одна цікава знахідка. Це був мобільний телефон, який контрабандисти ймовірно залишили для того, аби швидко відшукати крам серед 49 вагонів.Наразі тривають заходи щодо встановлення осіб, причетних до організації переправки контрабанди. А незаконний вантаж передали співробітникам Волинської митниці.