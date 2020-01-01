Одна смерть у Луцьку і антирекорд за кількістю нових випадків: ситуація з коронавірусом на Волині за останню добу
Сьогодні, 10:53
За останню добу на Волині зареєстрували 132 нових випадки захворювання на COVID-19.
Одужало - 3 особи, померла - 1 особа (мешканець Луцька), - інформує Волинська ОДА.
Нові випадки виявили: м. Луцьк – 43, Луцький район – 16, м. Нововолинськ – 13, Іваничівський район – 4, Володимир – Волинський район – 1, Горохівський район – 2, Камінь - Каширський район – 6, Ківерцівський район – 15, Ковельський район – 7, Локачинський район – 6, Любомльський район – 3, Любешівський район – 1, Ратнівський район – 8, Рожищенський район –3, Турійський район – 4.
Загалом станом на 27 вересня в області зареєстрували 7632 випадки COVID-19, які підтверджено лабораторно методом ПЛР, з них 480 у дітей та 873 у медичних працівників. Одужало 5100 осіб, з них 340 дітей та 627 медичних працівників. 162 випадки хвороби завершилися летально (в тому числі померло 5 медиків).
За весь період спостереження коронавірусну хворобу виявили:
• м. Луцьк – 1989 (в т. ч. 47 летальних)
• Луцький район – 828 (в т. ч. 14 летальних)
• м. Нововолинськ – 541 (в т. ч. 12 летальних)
• Іваничівський район – 160 (в т. ч. 1 летальний)
• Володимир-Волинський район – 588 (в т. ч. 6 летальних)
• Горохівський район – 331 (в т. ч. 7 летальних)
• Камінь-Каширський район – 316 (в т. ч. 10 летальних)
• Ківерцівський район – 746 ( в т. ч. 15 летальних)
• Ковельський район – 547 (в т. ч. 15 летальних),
• Локачинський район – 74
• Любомльський район – 121 (в т. ч. 1 летальний)
• Любешівський район –247 (в т. ч. 5 летальних)
• Маневицький район – 401 ( в т. ч. 11 летальних)
• Ратнівський район – 251 (в т.ч. 10 летальних)
• Рожищенський район – 162 (в т. ч. 3 летальних)
• Старовижівський район – 119 ( в т.ч. 2 летальних)
• Турійський район – 143 ( в т. ч. 2 летальний)
• Шацький район – 68 (в т. ч. 1 летальний)
За попередню добу надійшло 137 повідомлень про підозру на COVID-19.
По області методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 всього обстежено 48398 осіб. В тому числі за останню добу обстежено 490 осіб.
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Одужало - 3 особи, померла - 1 особа (мешканець Луцька), - інформує Волинська ОДА.
Нові випадки виявили: м. Луцьк – 43, Луцький район – 16, м. Нововолинськ – 13, Іваничівський район – 4, Володимир – Волинський район – 1, Горохівський район – 2, Камінь - Каширський район – 6, Ківерцівський район – 15, Ковельський район – 7, Локачинський район – 6, Любомльський район – 3, Любешівський район – 1, Ратнівський район – 8, Рожищенський район –3, Турійський район – 4.
Загалом станом на 27 вересня в області зареєстрували 7632 випадки COVID-19, які підтверджено лабораторно методом ПЛР, з них 480 у дітей та 873 у медичних працівників. Одужало 5100 осіб, з них 340 дітей та 627 медичних працівників. 162 випадки хвороби завершилися летально (в тому числі померло 5 медиків).
За весь період спостереження коронавірусну хворобу виявили:
• м. Луцьк – 1989 (в т. ч. 47 летальних)
• Луцький район – 828 (в т. ч. 14 летальних)
• м. Нововолинськ – 541 (в т. ч. 12 летальних)
• Іваничівський район – 160 (в т. ч. 1 летальний)
• Володимир-Волинський район – 588 (в т. ч. 6 летальних)
• Горохівський район – 331 (в т. ч. 7 летальних)
• Камінь-Каширський район – 316 (в т. ч. 10 летальних)
• Ківерцівський район – 746 ( в т. ч. 15 летальних)
• Ковельський район – 547 (в т. ч. 15 летальних),
• Локачинський район – 74
• Любомльський район – 121 (в т. ч. 1 летальний)
• Любешівський район –247 (в т. ч. 5 летальних)
• Маневицький район – 401 ( в т. ч. 11 летальних)
• Ратнівський район – 251 (в т.ч. 10 летальних)
• Рожищенський район – 162 (в т. ч. 3 летальних)
• Старовижівський район – 119 ( в т.ч. 2 летальних)
• Турійський район – 143 ( в т. ч. 2 летальний)
• Шацький район – 68 (в т. ч. 1 летальний)
За попередню добу надійшло 137 повідомлень про підозру на COVID-19.
По області методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 всього обстежено 48398 осіб. В тому числі за останню добу обстежено 490 осіб.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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