Одна смерть у Луцьку і антирекорд за кількістю нових випадків: ситуація з коронавірусом на Волині за останню добу

За останню добу на Волині зареєстрували 132 нових випадки захворювання на COVID-19.Одужало - 3 особи, померла - 1 особа (мешканець Луцька), - інформує Волинська ОДА.Нові випадки виявили: м. Луцьк – 43, Луцький район – 16, м. Нововолинськ – 13, Іваничівський район – 4, Володимир – Волинський район – 1, Горохівський район – 2, Камінь - Каширський район – 6, Ківерцівський район – 15, Ковельський район – 7, Локачинський район – 6, Любомльський район – 3, Любешівський район – 1, Ратнівський район – 8, Рожищенський район –3, Турійський район – 4.Загалом станом на 27 вересня в області зареєстрували 7632 випадки COVID-19, які підтверджено лабораторно методом ПЛР, з них 480 у дітей та 873 у медичних працівників. Одужало 5100 осіб, з них 340 дітей та 627 медичних працівників. 162 випадки хвороби завершилися летально (в тому числі померло 5 медиків).За весь період спостереження коронавірусну хворобу виявили:• м. Луцьк – 1989 (в т. ч. 47 летальних)• Луцький район – 828 (в т. ч. 14 летальних)• м. Нововолинськ – 541 (в т. ч. 12 летальних)• Іваничівський район – 160 (в т. ч. 1 летальний)• Володимир-Волинський район – 588 (в т. ч. 6 летальних)• Горохівський район – 331 (в т. ч. 7 летальних)• Камінь-Каширський район – 316 (в т. ч. 10 летальних)• Ківерцівський район – 746 ( в т. ч. 15 летальних)• Ковельський район – 547 (в т. ч. 15 летальних),• Локачинський район – 74• Любомльський район – 121 (в т. ч. 1 летальний)• Любешівський район –247 (в т. ч. 5 летальних)• Маневицький район – 401 ( в т. ч. 11 летальних)• Ратнівський район – 251 (в т.ч. 10 летальних)• Рожищенський район – 162 (в т. ч. 3 летальних)• Старовижівський район – 119 ( в т.ч. 2 летальних)• Турійський район – 143 ( в т. ч. 2 летальний)• Шацький район – 68 (в т. ч. 1 летальний)За попередню добу надійшло 137 повідомлень про підозру на COVID-19.По області методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 всього обстежено 48398 осіб. В тому числі за останню добу обстежено 490 осіб.