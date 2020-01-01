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У боулінг-клубі «StrikeCity» – акція для любителів піци*

У боулінг-клубі «StrikeCity» – акція для любителів піци*
У боулінг-клубі «Strike City», що знаходиться на 3-му поверсі ТРЦ «ПортСіті», підготували цікаву акцію для любителів піци.

Про це повідомила адміністрація закладу.

"Замовляйте будь-які дві піци та отримуй літр соку за 1 гривню", - повідомляють у закладі.

До слова, акція діє до 30 вересня 2020 року.

У боулінг-клубі «StrikeCity» – акція для любителів піци*

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Теги: ПортCity, Луцьк, реклама
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