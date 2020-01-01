У боулінг-клубі «StrikeCity» – акція для любителів піци*
Сьогодні, 11:09
У боулінг-клубі «Strike City», що знаходиться на 3-му поверсі ТРЦ «ПортСіті», підготували цікаву акцію для любителів піци.
Про це повідомила адміністрація закладу.
"Замовляйте будь-які дві піци та отримуй літр соку за 1 гривню", - повідомляють у закладі.
До слова, акція діє до 30 вересня 2020 року.
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Про це повідомила адміністрація закладу.
"Замовляйте будь-які дві піци та отримуй літр соку за 1 гривню", - повідомляють у закладі.
До слова, акція діє до 30 вересня 2020 року.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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